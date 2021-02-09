«Вы не можете ответить даже по шпаргалке» — ведущий Fox News высмеял брифинги Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки часто уклоняется от ответов на вопросы журналистов даже несмотря на то, что узнаёт вопросы заранее, отмечает Fox News. Телеведущий Грег Гатфелд комментирует отрывки из пресс-брифингов Белого дома.

Хорошая новость для всех: после четырёх лет хаоса и некомпетентности наконец-то пришли взрослые люди и взяли всё в свои руки!



ЖУРНАЛИСТ: Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях делало запрос об использовании регулярной армии в центрах вакцинации, когда они появятся по всей стране. Поддерживает ли Белый дом этот запрос?



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Я спрашивала об этом нашу команду. Вы или кто-то другой, кажется, спрашивали об этом на днях. (Листает свои записи.) Думаю, у меня есть здесь что-то по вашей теме. Момент. Спасибо за ваше терпение. (Продолжает листать.) Есть что сказать про COVID, вне всякого сомнения… Итак… хм… Посмотрим. Давайте… давайте… давайте я поговорю об этом с нашей командой.

Должно быть, сверяется с планом Байдена. Напомню, вопросы она узнаёт заранее!* То есть вы не можете ответить даже по шпаргалке? Это всё равно что посмотреть раннюю трансляцию Jeopardy**, а потом посмотреть повтор вместе с супругой, не сказав ей об этом, и всё равно угадать меньше, чем она!



Но, может быть, Джен устала возвращаться к вопросам позже?



ДЖЕН ПСАКИ: С радостью вернусь к вопросу конкретно об этом докладе с нашей командой…



Мне придётся вернуться к этому вопросу позже.



Мне придётся вернуться к вашему вопросу позже. Это хороший вопрос.



Мы вернёмся к вашему вопросу.



Мы вернёмся к вашему вопросу сегодня.



Мы вернёмся…



Мы обязательно вернёмся…



Мы вернёмся…



Вернёмся…



Я вернусь…



Не хочу вас разочаровывать, но и к этому вашему вопросу мне придётся вернуться позже.



Я часто говорю, что вернусь к вопросу позже. Мне жаль разочаровывать консерваторов в Twitter, но я вернусь к этому позже…



Вы так много возвращаетесь, что у вас закружится голова и вас стошнит. Однажды я видел, как это случилось с ящерицей. Но, оказалось, это был Марк Цукерберг.



МАРК ЦУКЕРБЕРГ, президент Facebook: Я не ящерица. Но пусть поток качественных комментариев не прекращается.



Ого! Капитан Чувствительность! Но это правда, демократы, похоже, гоняются за собственным хвостом. Этому они научились от Билла Клинтона. Вместо финансовой помощи в эпоху COVID, они готовят «Импичмент-2. Продолжение». Вместо того чтобы искать решения на будущее, они планируют расплату за прошлое. И всё хорошее, что исходило от Трампа, надо либо искоренить, либо высмеять.



ЖУРНАЛИСТ: … спросить, принял ли президент решение о сохранении или о сохранении масштабов Космических сил?



ДЖЕН ПСАКИ: Ого, Космические силы! Это самолёт сегодняшнего дня!



ЖУРНАЛИСТ: Нет, это целый род войск…



ДЖЕН ПСАКИ: Это интересный вопрос. С радостью уточню у нашего координатора по Космическим силам. Не знаю точно, кто это. Я выясню и узнаю, есть ли у нас новости на этот счёт.



Уморительный ответ, Джен! Особенно хохотал Китай, он ведь планирует обскакать нас в космосе. Даже самый тупой либерал понимает: кто контролирует космос, тот контролирует Землю. Всякий, кто смотрел «Джетсонов»***, знает это. Но, может быть, у них что-то другое на уме, так?



ЖУРНАЛИСТ: Президенты Клинтон и Обама выбирали для первого визита Канаду. Можем ли мы ожидать того же самого от…



ДЖЕН ПСАКИ: Вы очень изобретательно задали вопрос о первой зарубежной поездке. У меня нет для вас анонсов касательно того, куда президент совершит свой первый зарубежный визит. Я так же горю желанием знать это, как и вы все. Я так же горю желанием знать это, как и вы все. Я люблю зарубежные визиты.



Она любит зарубежные визиты. Там она может надеть свою новенькую выездную шапочку****.



Дата выхода в эфир 06 февраля 2021 года.



* По сообщениям The Daily Beast, репортёры жаловались на попытки администрации Джо Байдена узнавать вопросы перед запланированными пресс-брифингами (прим. ИноТВ).

** Jeopardy! — американская телевикторина (прим. ИноТВ).

*** «Джетсоны» — американский фантастический комедийный мультсериал (прим. ИноТВ).

**** Возможно, намёк на розовую шапку с советской символикой, подаренную Джен Псаки Марией Захаровой (прим. ИноТВ).