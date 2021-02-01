24 Horas: почти как за всю Первую мировую — в США за январь от COVID-19 умерли более 90 тыс. человек

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01:46 Месси забил 650-й мяч за «Барселону» Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 650 голов в официальных матчах за клуб.

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00:19 СМИ: Дом ещё одного футболиста ПСЖ ограбили во время матча Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди стал жертвой ограбления, которое произошло во время выездного матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном».

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