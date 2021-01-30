Guardian: в ООН заявили об отсутствии у ЕС цели сократить бедность в блоке

Специальный докладчик ООН по вопросам крайней бедности и прав человека Оливье де Схюттер заявил о том, что у Евросоюза в настоящий момент нет цели по сокращению бедности в своих странах-членах блока, пишет The Guardian. При этом он отметил, что брексит рискует обострить ситуацию
Европейский Союз «не подходит для цели» сокращения бедности в Европе, а брексит рискует лишь усугубить эту проблему, — об этом, как сообщает The Guardian, заявил специальный докладчик ООН по вопросам крайней бедности и прав человека Оливье де Схюттер после двухмесячного расследования.
Пообщавшись с высокопоставленными должностными лицами из различных структур ЕС, он заявил, что обнаружил «благие намерения» в институтах блока, но у Евросоюза, по его словам, в настоящее время нет цели по сокращению бедности в своих 27 странах-членах.
При этом, как отметил де Схюттер, существует риск того, что из-за стремлений членов блока привлечь больше инвестиции конкуренция внутри ЕС в вопросе снижения налогов и заработной платы может стать ещё более ожесточённой по причине брексита, поскольку Великобритания будет пытаться получить конкурентное преимущество нада 27 странами Евросоюза.
Между тем де Схюттер в своём докладе советует Брюсселю поставить перед собой цель сократить бедность на 50% к 2030 году.
Предыдущая цель вывести 20 млн человек из бедности к 2020 году была недовыполнена на 8,7 млн человек, напоминает издание.
Более 92,4 млн человек или 21,1% населения ЕС все ещё живут в бедности, критерием которой является доход ниже 60% от среднего дохода по стране. Кроме того, по всему блоку в условиях нищеты живут 19,4 млн детей, то есть 23,1% от общего числа, говорится в статье.
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