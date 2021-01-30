Euronews: пока в Европе ужесточают карантин, в Москву возвращается ночная жизнь

Хотя в странах Европы продолжают ужесточать карантинные меры, власти Москвы вновь разрешили ресторанам и клубам работать в ночном режиме. Российские вирусологи полагают, что это оправданное решение и оно не приведёт к росту заболеваемости. В то время как и для посетителей, и для сотрудников этих заведений возвращение ночной жизни в столицу стало настоящим праздником, передаёт Euronews.
В то время как многие европейские страны ужесточают карантинные меры в борьбе с распространением пандемии коронавируса, власти Москвы разрешили ресторанам и клубам обслуживать посетителей после 23 часов.
По мнению многих российских врачей-вирусологов, снятие запрета на ночную работу баров в столице в принципе логично и оправданно и оно не приведёт к росту заболеваемости. Для молодёжи это стало настоящим праздником.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Я считаю, что это правильно! Наконец-то открыли вообще все заведения. Потому что, мне кажется, это была бредовая идея закрывать всех дома. Люди уже устали и хотят тусоваться!
ПОСЕТИТЕЛЬ: Сегодня у нас праздник — мы сдали сессию. И для нас открыли все бары! И мы пьём!
ПОСЕТИТЕЛЬ: Я в восторге на самом деле! В восторге, что всё открылось! Наконец-то, наконец-то!
Работа ресторанов и других ночных увеселительных заведений в Москве была ограничена с 13 ноября прошлого года. По мнению экспертов, возможность работать после 11 вечера станет подспорьем для ресторанной отрасли. Однако соблюдения правил социального дистанцирования и санитарных норм никто не отменял.
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