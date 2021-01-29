SCMP: «часть культуры» — китайцам будет непросто отказаться от рукоприкладства в воспитании детей

Китайские власти собираются принять закон, запрещающий в воспитательных целях применять насилие, как физическое, так и психологическое, к детям, сообщает South China Morning Post. По мнению наблюдателей, жителям КНР будет непросто привыкнуть к новым правилам, потому что подобные методы — часть культуры страны и многие родители до сих пор уверены, что ребёнок не вырастет хорошим человеком, если его периодически не шлёпать.

Скоро Китай присоединится к числу стран, в которых на законодательном уровне родителям запрещено шлёпать своих детей, сообщает South China Morning Post.

Хотя официально физические наказания были запрещены в КНР ещё в 1986 году, соответствующие методы воспитания по-прежнему достаточно распространены в стране, особенно в сельской местности. Но согласно будущему закону о семейном воспитании, родители больше не смогут использовать физическую силу, чтобы объяснять детям, как себя вести. Пока проект ждёт одобрения Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

По словам издания, до сих пор многие китайские семьи игнорировали закон 1986 года, оправдываясь тем, что они бьют детей исключительно в воспитательных целях. Немало родителей в КНР всё ещё придерживаются принципа «кто бережёт розгу, тот портит ребёнка» и считают, что без должной строгости дети могут вырасти избалованными.

Совсем недавно, в январе 2020 года, в городе Наньнин в провинции Гуанси соседи пожаловались в полицию на отца-одиночку, потому что заметили на теле у его сына следы от побоев. Родитель признался в жестоком отношении к мальчику и пообещал, что больше так не будет.

Как только китайские власти окончательно примут новый закон о семейном воспитании, КНР станет одной из почти 60 стран мира, в которых незаконно применять насилие к детям. Доцент правового факультета Шанхайского университета Цзян Цзехуа подчёркивает, что родителям следует понять, что речь идёт о любых видах насилия, в том числе и психологическом — детей нельзя будет ругать или закрывать в ограниченных пространствах, чтобы они «подумали над своим поведением».

В случае нарушения соседи или сам ребёнок могут позвонить в полицию — и тогда родители могут отправиться в тюрьму или лишиться родительских прав, как это бывает в западных странах, объясняет юрист.

Тема применения физических наказаний к детям вызвала ожесточённые споры в китайских соцсетях, добавляет South China Morning Post. Связанные с вопросом статьи набрали 470 млн просмотров и 30 тыс. комментариев на Weibo, китайском аналоге Twitter.

«Баловать ребёнка — всё равно что убивать его. Некоторых непоседливых детей невозможно воспитывать без битья», — поделился один из пользователей. Другой рассказал: «Помню, когда я был маленьким, мама сначала пыталась приструнить меня с помощью фактов и доводов, но я просто не слушал и не понимал её. Но стоило ей меня шлёпнуть — я сразу нормально себя вёл». Впрочем, нашлись и противники подобных методов: «Это устаревшая точка зрения, что ребёнок не станет хорошим человеком, если его родители его не колотят. Люди без терпения и правильного взгляда на мир не заслуживают быть родителями».

Жительница Шанхая и мама семилетнего сына Чжан Жуйцю признаётся: она знает, что неправильно кричать на детей или шлёпать их, но она не смогла сдержать гнев, когда увидела, сколько времени мальчик потратил на видеоигры, вместо того чтобы делать уроки или читать книги. «Как и мне, многим китайским родителям приходится работать. У меня особо нет ни времени, ни энергии, чтобы воспитывать своего непослушного сына без применения физического насилия. Это слишком выматывает. Новый закон даёт хорошее направление, но сомневаюсь, что его смогут эффективно применять на практике», — считает Чжан.

Как обращает внимание Цзян Цзехуа, насилие в воспитании детей — давняя традиция китайской культуры, которой до сих пор следуют многие жители страны. Поэтому новый закон внесёт существенные изменения в поведение родителей, но понадобится время, чтобы китайцы освоились с новым укладом.