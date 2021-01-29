Der Standard: швейцарские учёные доказали, что в трагедии на перевале Дятлова повинна лавина

Гибель туристической группы Дятлова, случившаяся 62 года назад, всё время была овеяна мифами и теориями заговора, пишет Der Standard. Версию о том, что причиной трагедии был сход лавины, считали несостоятельной: однако в 2019 году два учёных из Швейцарии начали собственное расследование. Они установили, что группа Дятлова действительно могла попасть под небольшую лавину, которая почти не оставила после себя следов и сошла посреди ночи в результате воздействия нисходящих ветров.

Трагедия на перевале Дятлова, произошедшая 62 года назад, унесла 9 жизней, пишет Der Standard. Обстоятельства той катастрофы стали одной из главных загадок советской истории и по сей день порождают в России множество мифов и теорий заговора, поскольку версия со сходом лавины, по ряду причин, казалась несостоятельной.

Но что же на самом деле случилось 62 года назад на северо-востоке Уральских гор с туристической группой из десяти человек, возглавлявшейся 23-летним Игорем Дятловым? Как напоминает издание, целью экспедиции, начавшейся 27 января 1959 года, было восхождение на гору Отортен. При температуре -30 °С это было рискованным мероприятием. Уже на первый день одному из участников похода Юрию Юдину пришлось вернуться назад из-за болезни.

После того как группа не появилась в запланированное время в посёлке Выжай, на её поиски был отправлен спасательный отряд. 26 февраля он обнаружил сильно повреждённую палатку и оборудование на склоне горы Холатчахль. Неподалёку спасательный отряд обнаружил тела двух участников экспедиции, а затем и ещё одного погибшего, в котором опознали Дятлова. Спустя два месяца были найдены тела ещё четверых членов группы.

Расследовавшие происшествие советские органы прекратили следствие через три месяца, заявив, что причиной гибели экспедиции стали «стихийные силы». Как отмечает издание, район катастрофы был перекрыт на три года, что лишь подогрело различные спекуляции.

В 2019 году исследователь из высшей технической школы Лозанны Йохан Гауме, являющийся также экспертом по лавинам, почти случайно наткнулся на случай с перевалом Дятлова, пишет Der Standard. Чтобы разгадать эту загадку, он связался со своим коллегой Александром Пузриным, имеющим российское происхождение. Пузрин — геотехник и эксперт по оползням.

По словам Гауме, предположение о том, что экспедиция погибла в результате схода лавины имеет основное слабое место: следственные органы не смогли объяснить весь ход событий. Кроме того, местность, где произошла трагедия, относительно плоская. Ещё один сомнительный момент — спасательный отряд не обнаружил на месте происшествия ни крупного снежного пласта, ни его останков.

Однако Гауме и Пузрин провели исследование, в рамках которого было установлено, что на месте происшествия вполне могла сойти небольшая лавина, которая не оставила бы после себя значительных следов. Проведя симуляцию инцидента на компьютере, учёные установили, что снежная лавина могла нанести именно такие повреждения, которые были зафиксированы у нескольких участников экспедиции. Кроме того, исследователи объяснили, как лавина могла сойти ночью, учитывая, что ещё вечером не было никаких признаков. Согласно их заключению, причиной стали нисходящие ветра. Они собирали снег в кучу: в итоге из-за особенностей ландшафта, незамеченных группой, этот снег собрался прямо над палаткой.

«Если бы они не разрезали палатку, ничего бы не случилось», — приводит издание слова Гауме. Впрочем, оба учёных также отметили, что трагедия во многом по-прежнему остаётся загадкой, однако подчеркнули, что собрали весомые доказательства в пользу лавинной теории.