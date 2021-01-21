Немецкий политик: Германия должна дать импульс сближению Европы с Россией

Несмотря на трудности в отношениях Европы с Москвой, необходимо преодолеть возникшее между ними молчание, призывает заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Давид Вадефуль в статье Frankfurter Allgemeine. По его мнению, ЕС должен пойти России навстречу, а Германия — дать к этому импульс, потому что это и в её интересах, а тесное сотрудничество с Россией по ряду проблем может помочь значительно улучшить отношения между странами.

Даже если сейчас отношения ЕС и России достигли низшей точки, необходимо преодолеть безмолвие между Брюсселем и Москвой, считает заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Давид Вадефуль. Молчание не в интересах Европы и не в интересах России, подчёркивает он в статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine.

По его замечанию, «аннексия»* Крыма и война на востоке Украины для европейцев остаются несомненным нарушением международного права. Однако, с другой стороны, Запад при расширении НАТО по меньшей мере недооценил беспокойство России, связанное с этой приближающейся «угрозой». В то же время Германия, выступившая против принятия Грузии в НАТО и военной поддержки Украины, которой требовали в США, продемонстрировала, насколько важно бывает проявить умеренность, пишет немецкий депутат.

Европу и, в особенности, Германию многое связывает с Россией в культурном и историческом плане. В политическом аспекте всегда присутствуют пункты, по которым можно вести совместную работу. Сейчас Йохан Давид Вадефуль видит как минимум три направления возможного сотрудничества с Россией, при помощи которого можно добиться улучшения отношений с Москвой, в том числе и потому, что развитие этих отраслей имеет значение и для граждан Германии.

Во-первых, пандемия коронавируса показала, что российское здравоохранение нуждается в улучшении. В этой сфере Россия и Германия могли бы сотрудничать более тесно, потому что, при всех политических разногласиях, речь в этом случае идёт о людях и о гуманности.

Во-вторых, обоюдная заинтересованность в более тесном сотрудничестве присутствует в сфере защиты окружающей среды. Россия в значительной мере страдает от изменений климата — например, от лесных пожаров или тающей вечной мерзлоты — и в российском обществе растут надежды на появление более современных стандартов в отношении окружающей среды. Центральными отраслями для интенсивного сотрудничества Германии и России могут стать разработка и поддержка экологичных технологий, повышение энергоэффективности и развитие энергетики из возобновляемых источников. Этому могут способствовать программы партнёрства городов и вузов.

Кроме того, совместное выступление за сохранение бразильских тропических лесов может иметь больший эффект, если Россия задействует свои возможности повлиять на Бразилию как на своего партнёра по БРИКС. Также необходимо сотрудничество при решении проблем в сфере политики безопасности в Арктике, вызванных изменениями климата, призывает Вадефуль.

В-третьих, развитие экономического сотрудничества, независимо от вопроса о действующих санкциях, будет тем лучше, чем привлекательнее станет Россия для иностранных инвесторов. Для этого немецкий депутат предлагает разработать варианты, которые позволят увеличить объёмы товарообмена и экономического сотрудничества путём большей открытости и правовой государственности, а также сокращения бюрократии и коррупции и гарантий соблюдения стандартов ВТО. Поэтому заместитель председателя фракции ХДС/ХСС считает необходимым следовать цели создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

При этом он признаёт, что такие темы, как разоружение, осуществление Минских соглашений или восстановление европейского миропорядка продолжают оставаться неотложными задачами. Однако сейчас база доверительных отношений по этим вопросам недостаточна, а потому Западу необходимо проявить «стратегическое терпение», пишет немецкий политик. Он подчёркивает, что Россия тоже должна придерживаться основополагающих правил и стандартов Совета ЕС, если она хочет диалога и сотрудничества с Евросоюзом.

Между тем, отстаиваемый Европой порядок вещей ставит под сомнение и Китай. В отличие от России, он хочет стать самой могущественной страной в мире и создать собственный миропорядок, отмечает депутат. На какой стороне выступит в этом споре Россия, пока неизвестно. В обоюдных интересах Европы и России объединиться по этому вопросу, считает Вадефуль. Для диалога по трудным для двусторонних отношений вопросам, а также по возможным перспективам развития ЕС должен пойти навстречу России, а Германия — дать для этого импульс, заключает заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Давид Вадефуль в статье для Frankfurter Allgemeine.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).