Как вспоминает один из главных организаторов саммита «Большой семёрки» в Канаде Питер Бём, в 2018 году Дональд Трамп сетовал, что за круглым столом среди приглашённых лидеров не было Владимира Путина. Он тогда пообещал, что если будет проводить такой саммит в США, то российского лидера пригласит, рассказал Бём в интервью La Presse canadienne.
Ещё до саммита «Большой семёрки» в 2018 году Дональд Трамп писал в Twitter, что хочет вернуть в это собрание Россию. Однако же, оказывается, и за закрытыми дверями он говорил об этом другим лидерам, рассказал канадский сенатор Питер Бём, который был тогда в зале как главный организатор саммита, пишет La Presse canadienne.
«Знаете, нам стоило бы сидеть за столом с президентом Путиным. Когда я буду хозяином саммита, я его позову», — сказал тогда Трамп, по словам Бёма.
«Вот так и шла беседа между одними из самых могущественных лидеров мира о том, как укреплять международное сотрудничество, — с лидером либерально-демократического мира, который раскрыл объятья перед авторитарным диктатором», — пишет автор статьи.
Канада тогда хотела организовать саммит так, чтобы избежать проблем и не навредить переговорам об установлении зоны свободной торговли в Северной Америке. За неделю до саммита Вашингтон ввёл ограничения против канадской стали и алюминия. Поэтому когда на встрече лидеров Трамп попытался увести переговоры в другую сторону, премьер-министру Канады Трюдо было непросто сохранить их в нужном русле.
В конечном итоге против приглашения Путина на саммит выступила и Ангела Меркель. На следующий день СМИ облетела фотография, где она с грозным лицом склоняется к Трампу. Как поясняет Бём, изначально на снимке были и другие люди и речь шла в тот момент о том, что международный миропорядок зиждется на определённых правилах.
У лидеров на этот счёт были разногласия. На следующий день Трамп покинул саммит раньше времени и отозвал свою подпись под общим коммюнике. И эти события затмили слова Трампа по поводу Путина.
Как приводит издание мнение другого канадского политика Питера Хардера, исключение России из «Большой восьмёрки» было «трагедией для её истории» и ответственность за это лежит исключительно на Владимире Путине. Хардер вспоминает, как Россия сама принимала саммит «Большой восьмёрки» в 2006 году: Путин тогда был очень горд.
Но всё изменилось в 2014 году. По словам Хардера, «жажда Путина консолидировать власть в России сделала из него особого авторитарного лидера, но это по-прежнему страна, с которой западные лидеры должны вести серьёзное сотрудничество». Политик отмечает, что экономически Россия стала слабее, но это по-прежнему ядерная держава и с ней нужно вести переговоры о контроле над ядерным оружием. И возвращение «более стабильного руководителя» в Белый дом в этом ключе очень важно, пишет La Presse canadienne.
В военный инновационный технополис «ЭРА» передислоцировали две научные роты, решающие задачи в интересах Воздушно-космических сил, и одно подразделение, работающее в интересах Главного управления Минобороны России.
Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий Анна Боголепова рассказала о причинах проблем с памятью.
Остановка реализации «Северного потока — 2» грозит повышением цен на газ и электроэнергию в Евросоюзе, говорится в заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал российских парламентариев, которые будут участвовать в зимней сессии ПАСЕ, поднять вопрос о защите прав русскоязычных граждан на Украине.
«Газпром» в меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании предупредил о рисках для проекта трубопровода «Северный поток — 2» в связи с политическим давлением на проект. Об этом информирует РИА Новости.
PR-агент Елена Болотова рассказала, как голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отказался от рекламных контрактов после чемпионата мира 2018 года, на котором он в составе сборной России по футболу дошёл до четвертьфинала.
Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слова главы UFC Даны Уайта о том, что россиянин возобновит карьеру только в том случае, если кому-то из бойцов удастся его сильно впечатлить.
В США наблюдаются проблемы с волеизъявлением и прозрачностью избирательной системы, которые привели к серьёзной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.