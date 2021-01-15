Welt: немцы не считают пригодным ни одного кандидата в канцлеры от партии Меркель

В субботу христианские демократы Германии должны избрать нового главу партии, который потенциально может стать главой правительства страны, сообщает немецкая газета Die Welt. Однако опрос, проведённый накануне партийного съезда, показал, что немцы не считают ни одного из трёх кандидатов от ХДС подходящим на роль канцлера.

Определять будущее ХДС и, таким образом, потенциально управлять Германией хотят трое кандидатов, отмечает немецкая газета Die Welt. Однако проведённый накануне партийного съезда опрос показал: даже сторонники партии не верят, что из одного из них получится хороший канцлер.

Непосредственно перед выборами нового председателя ХДС был проведён опрос, показавший, что большинство немцев не считают ни одного их трёх кандидатов от партии христианских демократов подходящим для того, чтобы стать канцлером Германии.

Согласно результатам, показанным по одному из немецких новостных телеканалов, лишь по 29% участников опроса считают подходящими для этой роли кандидатуры Норберта Рёттгена и Фридриха Мерца, и 28% придерживаются такого же мнения относительно Армина Лашета. Даже избиратели союза партий ХДС/ХСС не рассматривают ни одного из троих как подходящего кандидата на должность главы правительства.

Как сообщается в статье, партийный съезд ХДС начинается в пятницу вечером. Новый председатель будет избираться в субботу через электронное голосование. Выбирать предстоит из бывшего главы фракции союза ХДС/ХСС Мерца, бывшего министра окружающей среды Рёттгена и премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Лашета.

По результатам опроса, в оценке способности успешно повести ХДС в будущее все три кандидата заняли приблизительно равные позиции: за Мерца высказались 28%, столько же отдали свои голоса за Лашета, и 24% — за Рёттгена. Среди избирателей партии наибольшей популярностью пользуется Мерц с 37% голосов, за ним следуют Рёттген и Лашет с 26% и 25% соответственно.

По данным немецких СМИ, если искать потенциального будущего канцлера среди других партий Германии, лидирующую позицию занимает Маркус Зёдер: 54% опрошенных считают председателя ХСС подходящим для должности канцлера. Кандидат от СДПГ Олаф Шольц набрал в этом рейтинге 45%, министр здравоохранения Йенс Шпан — 32%. Главу зелёных Германии Роберта Хабека готовы увидеть канцлером 28% опрошенных, а его сопредседателя Анналену Баербок — 22%.

В проведённом со вторника по четверг этой недели опросе участвовали 1262 случайно избранных гражданина Германии. Возможная статистическая погрешность оценивается в 2-3%, уточняет Die Welt.