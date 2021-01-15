Washington Post: ультраправые планируют сорвать инаугурацию Байдена

Ультраправые группы планируют протесты и нападения, чтобы сорвать вступление в должность президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей и независимых экспертов.

Правоохранительные органы предупреждают о потенциальных актах насилия в столицах штатов, а также возможном повторном нападении на Капитолий или Белый дом. По их данным, экстремисты могут использовать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Поэтому на церемонии инаугурации в Вашингтоне, которая состоится в следующую среду, весьма вероятно, будут приняты беспрецедентно строгие меры безопасности, отмечает издание.

Пока остаётся неясным, когда и где крайне правые группы могут начать последующие атаки. Но даже если радикалы отступят в ближайшие дни — а эксперты говорят, что есть все основания полагать, что они это сделают, — угроза со стороны «спровоцированного Трампом экстремизма», вероятно, сохранится и продолжит увеличиваться, утверждает The Washington Post.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй сообщил журналистам, что ведомство наблюдает в интернете «большое количество вызывающих тревогу» обсуждений возможных акций, в которых непросто отличить «желания от намерений». По его словам, бюро не исключает возможные вооружённые протесты в преддверии приведения Байдена к присяге.

Ряд социальных сетей и службы веб-хостинга удалили учётные записи и чат-приложения, которые сторонники Трампа использовали для координации нападения 6 января. Но у этой меры оказался и негативный эффект: правоохранительным органам стало сложнее отслеживать радикалов.

На форуме TheDonald.win, который стал пристанищем некоторых «самых рьяных и грозных» сторонников Трампа, пользователи пришли к выводу, что службы правопорядка, вероятно, подавят любой протест в ближайшем будущем. Участники сайта обсуждали, когда может появиться следующий шанс для вооружённой акции, обращает внимание The Washington Post.

«Мы не будем сидеть сложа руки в течение следующих четырёх лет, а сможем выбирать наши дальнейшие сражения», — написал глава ультраправого движения Proud Boys Энрике Таррио. Его сообщение было опубликовано в Telegram, куда перебрались многие сторонники Трампа, после того как им запретили доступ к другим платформам, отмечает издание.

Экстремистские группы имеют слабую организацию. Но они едины в своей убеждённости, что выборы были украдены, и эта идея никуда не исчезнет даже после того, как Трамп покинет Белый дом, считают эксперты.

«Эта воодушевляющая идея о том, что у них что-то отняли, украли, по сути, является подарком, который им преподнёс президент. И, вероятно, она будет вдохновлять некоторых экстремистов по крайней мере в течение следующих четырёх лет», — предполагает сотрудник Антидиффамационной лиги Орен Сигал.

«Это движение невозможно будет просто удалить из социальных сетей или свести его на нет, не давая площадку в крупных СМИ. Как и в случае с другими экстремистскими движениями, экстремисты, стоящие за осадой Капитолия, станут радикальнее, поскольку их вытеснят на онлайн-площадки с менее строгой модерацией», — считает Рита Кац, специалист по исследованию террористических угроз.