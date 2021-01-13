Fox News: «мужественнее Трампа» — CNN поставил в пример экс-президентов, обвинённых в расизме

Когда пресс-секретарь Трампа Хоган Гидли назвал нынешнего главу Белого дома «самым мужественным президентом в истории», CNN не смог этого стерпеть, передаёт Fox News. Сайт телеканала тотчас опубликовал статью, в которой перечислил «более мужественных» американских лидеров, начиная с Джорджа Вашингтона. Проблема в том, что всех этих президентов американские левые давно объявили расистами и мракобесами, подчёркивает Fox News.
Ранее в этом выпуске мы обрисовали для вас помешанную на мужественности рабочую культуру CNN — империи короля гномов*. Но Дон Лемон и Крис Куомо — это лишь наконечник копья, скажем так, очень длинного копья. На самом деле культура мужественности укоренена в CNN так глубоко, что интернет-службы CNN также пропитаны этим ужасающим химическим веществом — тестостероном.
Точно так же, как ребята на телевидении, интернет-команда CNN пришла в бешенство, оттого что кто-то назвал Дональда Трампа самым мужественным президентом за всю историю. Так что они поставили свой латте рядом с клавиатурой и начали барабанить по кнопкам. После того как хаос утих, команда сайта CNN опубликовала статью вот с этим реальным заголовком: «Краткий список президентов, более мужественных, чем Дональд Трамп».
Не поверите, но это ещё не самое смешное! В статье приводятся имена Джорджа Вашингтона, Улисса Гранта, Тедди Рузвельта, Уильяма Мак-Кинли… Всех их называют более сексуальными… извините, более мужественными, чем Дональд Трамп. Другими словами, CNN теперь одобрил всех экс-президентов, которых «Антифа» когда-либо называла расистами-мракобесами.
Вот как сильна их приверженность мужественности! Оказывается, мужественности в них больше, чем заботы об идеях социальной справедливости. А это кое о чём говорит! Мы, кстати, это поддерживаем. Правда, всё это немного странно. Но дальше — ещё страннее!
Статья заканчивается так: «Представления Трампа о мужественности глубоко ущербны». Подведём итог для вас. CNN теперь даёт определение… изволит давать определение мужественности. Просто чтобы вы знали. Так что, если вы усомнились в собственных мужских качествах, обращайтесь к CNN! Там вам расскажут, что значит быть мужчиной. Они вам как папочка.
Дата выхода в эфир 12 января 2021 года.
* «Король гномов» — прозвище, которое Такер Карлсон дал президенту CNN Джеффу Цукеру (прим. ИноТВ).
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