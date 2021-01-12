ABC News: борьба с коронавирусом напомнила американским медикам войну в Ираке

Ситуация с коронавирусом в США ухудшилась настолько, что медики, отслужившие в войсках, вспоминают о командировках в Ирак, передаёт ABC News. По информации телеканала, суточная смертность в среднем по стране превысила 3000 человек, но специалисты тем не менее считают, что худшее ещё впереди.

Хотя США переживают сейчас и так тяжёлую вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией, ожидается, что ситуация ухудшится ещё сильнее: из-за последствий праздников больницы и медики «на передовой» готовятся к притоку пациентов. Одна медсестра из Калифорнии и ветеран вооружённых сил США призналась, что обстановка уже напоминает ей о временах, когда она служила в Ираке. С репортажем из Лос-Анджелеса — корреспондент NBC Зорин Ша.

Медработники «на передовой» прямо сейчас ведут отчаянную гонку со временем, пытаясь спасти как можно больше жизней: средняя суточная смертность в США превысила 3000 человек.

ДОННА РОТТШАФЕР, медсестра коронавирусного отделения, больница св. Иосифа: Я здесь проработала 21 год, и я за последнюю неделю или пару недель я видела чуть ли не больше смертей, чем за всю свою карьеру медсестры.

Как поведала нам одна из медсестёр больницы святого Иосифа, что в округе Ориндж, штат Калифорния, некоторые пациенты испытывают невыносимые страдания.

ДОННА РОТТШАФЕР: Нам приходится видеть пациентов, которые уже не могут обходиться без самой серьёзной кислородной терапии — и они говорят нам, что хотят умереть, но родные не хотят их отпускать.

Вспышка заболеваемости в Калифорнии произошла даже несмотря на то, что в штате действуют крайне жёсткие ограничительные меры по сравнению с другими регионами. Одна семья из Лос-Анджелеса за три недели потеряла трёх человек — и этот восьмилетний мальчик теперь остался без обоих родителей.

РОДСТВЕННИЦА МАЛЬЧИКА: Он сел, взглянул на неё и сказал: «Мама живёт в моём сердце. Я знаю, что домой она не вернётся».

А эта медсестра из больницы Сидарс-Сайнай признаётся, что война против коронавируса напоминает ей о командировке в Ирак.

ДЖОНИ СТОККС, медсестра, больница Сидарс-Сайнай: Конечно, то, что мы как медработники становимся частью ужасного опыта, через который проходят наши пациенты, очень нас тяготит.

Национальная гвардия США до конца недели направит в больницы южной Калифорнии дополнительные силы. А севернее, в больнице Закерберг в Сан-Франциско, внедряют план действий на случай вспышки заболеваемости — учреждение «подросло» на четыре этажа, но даже этого может не хватить.

ДОКТОР КРИСТОФЕР КОЛУЭЛЛ, заведующий отделением интенсивной терапии, больница Закерберг: Мы уже изучаем, как разворачивать полевые клиники.

А в штате Аризона, где доля заразившихся на душу населения стала самой высокой в мире, директор больницы Бэннер по клиническим вопросам прогнозирует ещё более мрачное будущее.

МАРДЖОРИ БЕССЕЛ, директор по клиническим вопросам, больница Бэннер: Аризона пока не достигла пика, ситуация ещё успеет ухудшиться до того, как начнётся улучшение.

СОРИН ША, корреспондент ABC News: А здесь, в округе Лос-Анджелес, смертность от коронавирусной инфекции уже превысила средние аналогичные показатели для всех остальных недугов, включая заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологию и инсульты. А в сегодняшнем номере Los Angeles Times раздел некрологов занимает четыре с половиной полосы — и это действительно ошеломительное зрелище. Том?

Четыре с половиной полосы... Какая кошмарная статистика. Спасибо вам, Сорин.

Дата выхода в эфир 10 января 2021 года.