MSNBC: COVID может убить миллион американцев до мая

В США от COVID-19 ежедневно умирает около 4 тысяч человек, а число новых заражений составляет почти 300 тысяч в сутки, констатирует комментатор MSNBC Лори Гарретт. Тем временем в Америке уже замечен новый европейский штамм, который может повысить заразность коронавируса как минимум на 40 процентов, отмечает Гарретт.

Я хочу ещё раз зачитать эту поразительную статистику, которую мы узнали за считанные минуты до эфира. По данным Университета Джонса Хапкинса, в первые девять дней нового года было более двух миллионов заражений. Лори, мы погрязаем в этой пандемии, в этом вирусе?



ЛОРИ ГАРРЕТТ, комментатор MSNBC по вопросам науки: Во-первых, Джонатан, я хочу поблагодарить вас за ваш постоянный интерес и постоянную озабоченность пандемией COVID. Людям очень трудно удерживать на этом внимание, особенно в новостной индустрии. Потому что в Америке происходит ещё очень много всего.



И, конечно же, именно из-за всех остальных событий в Америке у нас нет лидеров в этот критический момент, когда американских берегов достиг новый, сверхзаразный штамм. Он замечен как минимум в 55 местах, и никто из его известных носителей не путешествовал за границу, никак не связан с Англией, Ирландией или другими местами, где распространяется этот новый, супермутировавший штамм. А все ресурсы нашего госаппарата сосредоточены на возможной угрозе существованию самого госаппарата со стороны сил внутри США.



И в этот критический момент, с кануна Нового года, а на самом деле уже с Рождества, мы видели устойчивый рост числа заражений по всей Америке. Отделения интенсивной терапии переполнены, больницы переполнены, врачи и медсёстры перегружены. У нас с этой эпидемией самый настоящий кризис.



И если просто посмотреть на текущую статистику, даже без учёта нового, мутировавшего штамма, который увеличил бы заразность как минимум на 40 процентов, а в некоторых частях Великобритании заразность повысилась на 80 процентов… Даже если на секундочку отложить это в сторону, мы видим в среднем от 3,7 до 4 тысяч новых смертей в сутки. В сутки. И почти 300 тысяч новых случаев… (Разрыв связи.) Посчитайте сами, если так будет продолжаться, к 1 мая умрёт миллион американцев.



Дата выхода в эфир 10 января 2021 года.