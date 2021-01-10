Журналистка WP представила, как писали бы о штурме Капитолия, случись он не в США

Журналистка Washington Post опубликовала статью, которая могла бы выйти в западной прессе, если бы оно писало о событиях в Капитолии, как о политических волнениях в других странах. Главным образом, считает она, СМИ попытались бы акцентировать внимание на цвете кожи тех, кто штурмовал Капитолий, а также на глубинных истоках жестокости американцев.

Сторонники Дональда Трампа попытались взять штурмом Капитолий, и это событие получило широкое освещение в мировой прессе. Но журналистка Washington Post Карен Эттиа представила, как бы написали об этом штурме западные СМИ, если бы его освещали, как политические беспорядки в других странах.

«В среду в Соединённых Штатах произошла вспышка политических беспорядков и попытка мятежа. Экстремисты, лояльные крайне правому лидеру Дональду Трампу, штурмовали здание парламента», — так, по её словам, могла бы начаться подобная статья. При этом там бы отметили, что Трамп сам вдохновил толпу на эти действия, заявив, что его сторонники должны отправиться к Капитолию, и назвав результаты выборов «очевидным наступлением на нашу демократию».

Вскоре после этого толпа преодолела баррикады полиции и, разбивая окна, прорвалась в здание, чтобы помешать подсчёту голосов. В результате погибли четыре человека. Толпа скандировала лозунги, при этом некоторые представители полиции пассивно за этим наблюдали.

Эксперты спорили, называть ли эти действия переворотом. А многие американцы чувствовали смятение от столь неожиданных событий, хотя ультраправые группировки открыто говорили о своих планах и даже заказали футболки с надписью «гражданская война».

«Мировые лидеры выразили свою озабоченность по поводу беспорядков, но открыто никто не обещал отправить силы миротворцев в Вашингтон», — такие пассажи предполагает журналистка в подобной статье. При этом она с юмором добавляет, что кто-то предложил бы отправить в Вашингтон спецпосланницей звезду Кендалл Дженнер, и она бы там раздавала Pepsi экстремистам.

«В ООН не сделали заявлений. Африканский союз вслед за Европейским союзом решил не вмешиваться в слабую американскую демократию», — так бы заявили западные СМИ, если бы писали, как про другие страны. Кто-то бы также отметил, что бывшая британская колония продолжает бороться с пандемией, в среду там был установлен новый рекорд смертности в более 3800 человек.

«Вижу, что эти белые люди злы, — заявил бы представитель местных жителей из числа темнокожих. — Почему они вламываются в здания своего района? Они что, не могут просто на колени встать в знак протеста? Здания тоже имеют значение».

Отдельно бы эксперты высказались по поводу того, почему толпа смогла прорвать оцепление полиции. «В Америке любят использовать слишком большую силу, чтобы усмирить и арестовать массы темнокожих и белых протестующих, которые выступают против насилия. Но мы видели, как полиция пропустила опасных белых экстремистов в одно из самых важных зданий Америки», — сказал бы кто-то из правозащитников со штаб-квартирой в Гаване.

А какой-нибудь аноним из полицейских кругов попытался бы объяснить, почему так много темнокожих страдают во время протестов против расизма, но так мало белых экстремистов арестовали в среду: «Если посчитать, один чёрный протестующий мужчина равен трём пятым белого протестующего мужчины. А чёрных женщин мы вообще не считаем. Так что в итоге соотношение стремится к балансу».

Трамп отделался мягкими политическими последствиями: ему всего лишь закрыли социальные сети. А Джо Байден, в свою очередь, попытался утешить американцев, заявив, что «сцены хаоса в Капитолии не отражают настоящую Америку, не показывают, кто мы такие на самом деле».

Однако кто-нибудь из учёных в комментарии для такой гипотетической статьи сказал бы, что фраза «мы не такие» стала слишком часто употребляться в американском английском. «Этот самопроизвольный ответ используется, когда человек сталкивается с множеством свидетельств того, на какое насилие и нападки на демократию способны белые». Он бы привёл цитату какого-нибудь франко-кубинского писателя о том, что Америка в опасности из-за культа силы, ненависти к чувствам людей.

Так что началось всё не с Трампа, Америке всегда угрожала жестокость белых американцев. «И если страна не сдержит сама себя, её демократии придётся заплатить тяжёлую цену. Америка потеряет всё, что осталось от её души», — такой вывод мог бы быть у подобной статьи, считает журналистка Washington Post, если бы там писали о произошедшем так, как пишут о других странах.