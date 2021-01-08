Le Monde: как ни старался Пекин, но у Харбина остался русский запах

За свою историю китайский Харбин был тесно связан с Россией, и до сих пор у него остаются свидетельства этого прошлого, пишет Le Monde. Однако китайское правительство предпочитает делать акцент не на нём, а на поиске «Нового шёлкового пути», который проходил в стороне от Харбина.

В китайском городе Харбин температура опускается ниже – 20 °C, но это не мешает бабушкам танцевать со своими подружками в парках, пишет Le Monde. Наоборот, мороз привлекает в город туристов, поскольку из многометрового льда на местной реке умельцы создают огромные скульптуры.



Официально фестиваль ледовых фигур начнётся 5 января, но красивыми скульптурами в вечерней подсветке можно было любоваться уже с 24 декабря. Продлится фестиваль до начала марта. В прошлом году он был сорван из-за пандемии, но в этот раз организаторы даже снизили цены в три раза. И если сегодня любой международный проект в Китае называют «Новый шёлковый путь», то в случае с Харбином есть особый аспект — без иностранцев город просто не существовал бы.



В конце XIX века Китай позволил России проложить через это небольшое поселение железную дорогу, которая связала Санкт-Петербург и Владивосток, а затем от Харбина ушла ветка на Порт-Артур. Получился перекрёсток дорог, который способствовал быстрому развитию города.



К поселившимся здесь строителям железной дороги в советские годы прибавились другие русскоязычные, которые бежали из Советского Союза после установления там коммунистической власти. Так что и сегодня центр города отмечен православными и протестантскими церквями, а также синагогами.



Однако уже в 1932 году город оккупировали японцы, а затем была вторая мировая война и приход к власти в Пекине коммунистов. Российские эмигранты рассыпались дальше по миру, и до сих пор некоторые из них приезжают сюда на могилы предков, как бывший вице-премьер Израиля Эхуд Ольмерт.



До сих пор в Харбине можно отведать голубцы и борщ, ощущается «лёгкий запах России». В 1930-х годах в Харбине было многонациональное и многоконфессиональное население, но это противоречило политике китайских властей. Так что во время китайской культурной революции они попытались перевернуть эту страницу и закрыть большую часть иностранных организаций.



С тех пор Харбин «не знает, что делать с этим прошлым», и предпочитает расхваливать «шёлковые пути», чья география идёт от них в стороне. Хотя русское прошлое оставило свой след, несмотря на усилия Пекина, пишет Le Monde.