Fox News: в США девушку заставили уйти из университета за «расистское» слово — донёс одноклассник

Старшеклассница из Вирджинии потеряла место в колледже и подверглась травле в интернете и СМИ за видео с расистским ругательством. Видео распространил её одноклассник: он ждал целых четыре года, чтобы причинить «расистке» максимальный урон, сообщает Fox News. При этом, по мнению публицистки Кэндес Оуэнс, девочка не пыталась кого-то оскорбить, а просто подражала рэп-культуре.

У каждой из основных религий есть какой-то механизм прощения людей, поступивших неправильно. К сожалению, новая религия «социальной справедливости» не предусматривает прощения или искупления. Если вы сделали что-то бестактное или оскорбительное, вы плохой человек навсегда.



Старшеклассница из Вирджинии убедилась в этом на собственном горьком опыте. Один из её одноклассников подождал, пока её примут в университет, и только после этого опубликовал видео четырёхлетней давности из соцсетей, на котором она использовала расовое ругательство. Видео быстро распространилось и сломало ей жизнь. Её вынудили уйти из колледжа и вышвырнули из команды по чирлидингу. Её публично унижали в интернете и в прессе. А The New York Times торжествующе подливала масла в огонь, злорадствуя о её судьбе.



С нами на связи Кэндес Оуэнс, у неё есть кое-какие мысли по поводу этой истории. Всегда приятно увидеться с Кэндес. Это суровый мир, в котором нет прощения, не хотел бы я вновь оказаться 15-летним в этом новом мире, Кэндес…



КЭНДЕС ОУЭНС, консервативная публицистка: Целиком с вами согласна. Я считаю, мне очень повезло, что я выросла, когда не было Twitter и соцсетей, где могли бы сохраниться такие вещи. А теперь детям нельзя быть детьми.



Вот что я, с вашего позволения, хотела бы сказать об этой истории… Ведь она очень чётко показывает, насколько глубоко мы погрузились в эту культуру «социальной справедливости». Когда взрослые люди потворствуют этой культуре «социальной справедливости», это не ограничивается стремлением сломать жизнь взрослым людям, стремлением The New York Times сломать жизнь консерваторам или республиканцам, откопав твиты 25-летней давности. Теперь они преследуют и детей!



Мы говорим о 15-летней девочке. И стоит уточнить, что это расовое ругательство она использовала не в адрес афроамериканцев, не с целью кого-то унизить, а с целью показаться крутой. Так? Она использовала это слово в том же контексте, в каком его постоянно используют рэперы. Карди Би, которая считается женщиной года и которая, кстати, не афроамериканка, а латиноамериканка, вставляет это слово практически после каждой строчки в каждой своей песне.



Итак, эта девочка не понимала нюанс: ей положено впитывать эту культуру, считать её крутой, но при этом нельзя использовать это слово, желая сказать друзьям: «Посмотрите, какая я крутая, я учусь в автошколе!» Вот в каком контексте она на самом деле произнесла это слово. «Посмотрите на меня, я могу водить машину!» — и в конце прибавила расовое ругательство.



Вместо того чтобы воспользоваться моментом и научить её этому нюансу… Хотя я считаю, что это вообще дурацкий нюанс… Вместо этого куча взрослых навалилась на одного человека. А ребёнка — ещё одного ребёнка в этой истории — тоже стоило бы поучить и остановить, сказать ему: «Почему ты четыре года скрывал это видео, чтобы непременно нанести максимальный урон другому ребёнку?» По-моему, это чистой воды садизм.



Но в том-то и суть идеологии «социальной справедливости»: она садистична. На самом деле, её цель вовсе не в исцелении общества, а в преследовании людей, чтобы причинить им в дальнейшем максимальный урон — публично, злобно и больно. И частью этой экосистемы теперь являются университеты и The New York Times. Это тошнотворно.



Но почему так важно уничтожить 15-летнего подростка, а, скажем, губернатор (штата Вирджиния. — ИноТВ) Нортэм может наряжаться ку-клукс-клановцем, и Джастин Трюдо может петь негритянские песни в чёрном гриме даже в начале среднего возраста? Им это сходит с рук, а никому не известной 15-летней девочке — нет.



КЭНДЕС ОУЭНС: Именно! Можно поговорить и о Джо Байдене, о том, что он делал, о законах, которые он внедрял. И вот парадокс с университетами: если изучить прошлое любого университета, они когда-то проводили действительно расистскую политику против афроамериканцев, против евреев. Необязательно вспоминать далёкое прошлое, можно вспомнить эру прогрессивизма. У всех этих университетов просто ужасная история! Но они не закрываются! Самих себя они смогли простить! Но Боже упаси, чтобы 15-летняя девочка в процессе взросления, пытаясь выглядеть крутой, использовала слово, которое мы в нашем обществе сделали культурно приемлемым в зависимости от цвета кожи!



Дата выхода в эфир 28 декабря 2020 года.