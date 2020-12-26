Business Insider: пандемия помогла — игровая индустрия обгоняет по доходам спорт и кино

Крайне тяжёлый для многих секторов экономики 2020 год оказался триумфальным для производителей видеоигр: по некоторым данным, они скоро обгонят по доходам и спортивный сектор, и киноиндустрию, вместе взятые, сообщает BI. Как поясняет обозреватель издания, причиной стали многочисленные локдауны, в рамках которых закрывали стадионы и кинотеатры, а миллионы людей были вынуждены подолгу сидеть дома.

2020 год оказался не самым удачным для большинства людей и экономических отраслей — по последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате пандемии коронавируса во всём мире погибли более 1,7 млн человек, и во многих странах до сих пор остаются в силе карантинные ограничения, пишет Business Insider. Между тем, для многих производителей видеоигр — включая Nintendo, Sony и Microsoft — уходящий год стал рекордным в плане продаж: как свидетельствует свежий доклад компании по исследованию мировой рыночной конъюнктуры IDC, доходы игровой индустрии успели достичь за год $179,7 млрд и в случае сохранения темпов роста могут по итогам года перерасти оборот спортивного и кинематографического секторов, вместе взятых, сообщает издание.

Как напоминает обозреватель BI, и спортивной индустрии, и кинематографу в 2020-м пришлось пережить серьёзный спад из-за закрытия стадионов и кинотеатров в рамках карантинных мер, введённых для борьбы с распространением коронавируса. А вот для видеоигр пандемия стала серьёзнейшим толчком к росту, поскольку миллионы людей по всему миру из-за всё тех же локдаунов были вынуждены долгое время оставаться дома, поясняет журналист. В итоге, по данным американской компании — исследователя рынка NPD Group, за последние года хотя бы раз в видеоигры играли четыре пятых всех потребителей в США, отмечает он.

Рост времени, которое потребители уделяют играм, был зафиксирован экспертами NPD во всех возрастных группах, однако наиболее сильным он неожиданно оказался среди людей в возрасте от 35 до 54 лет, говорится в материале Business Insider. При этом чем старше человек, тем больше он в среднем стал играть — среди людей от 45 до 54 количество «игровых часов» выросло почти на 60%. Помимо времени потребители стали больше тратить на видеоигры и денег — в той же группе от 45 до 54 эти расходы возросли на целых 76%, но большим он оказался и среди других возрастов, пишет BI.

В увеличение доходов игрового сектора внесли особенно мощный вклад отдельные игры, отмечает обозреватель издания. Так, например, игра Animal Crossing: New Horizons для приставки Nintendo Switch, выпущенная 20 марта, до 30 сентября продалась в количестве более 26 млн копий, став таким образом второй по продажам игрой на этой популярнейшей игровой консоли, поясняет журналист.

Дополнительно спрос на продукцию игроиндустрии подогрел и выпуск PlayStation 5 и XboX Series X — приставок нового поколения производства компаний Sony и Microsoft соответственно, сообщает Business Insider. По данным газеты, обе эти приставки практически невозможно отыскать в американских магазинах, несмотря на то что с момента их релиза прошло уже несколько недель.