Independent: Китай ввёл «комендантский час» для несовершеннолетних геймеров

Власти Китая законодательно ограничили время, которое детям позволено проводить за видео-играми, пишет The Independent. Отныне время игры за компьютером для несовершеннолетних будет ограничено 90 минутами по будням и тремя часами по выходным. Как поясняет газета, эти меры направлены на снижение игровой зависимости и защиту физического и ментального здоровья граждан страны.
Китай объявил о введении комендантского часа для детей в целях борьбы с игровой зависимостью в стране, передаёт The Independent. Любителям видео-игр в возрасте до 18 лет будет разрешено играть в них не более 90 минут в день по будням и запрещено делать это с 10 часов вечера до 8 часов утра. По выходным и праздничным дням детям будет позволено проводить за игрой до трёх часов в день.
Официальные рекомендации правительства исходят от Главного управления прессы и издательств и будут введены напрямую с помощью действующих в стране игровых платформ. По словам представителя ведомства, ограничения направлены на «защиту физического и ментального здоровья несовершеннолетних».
Власти также ограничили сумму денег, которую дети могут тратить на игры: геймеры в возрасте до 16 лет могут пополнять счёт максимум на 200 юаней ($29) в месяц, а ежемесячный платёж игроков в возрасте от 16 до 18 лет не должен превышать 400 юаней ($57).
Как напоминает издание, Китай является вторым по величине рынком видео-игр в мире после США, однако власти страны неоднократно критиковали пагубное воздействие компьютерных игр на молодых людей.
Исследование 2015 года обнаружило, что 500 млн китайских граждан страдают от расстройства зрения, которое авторы связали с ростом числа мобильных телефонов и онлайн игр. По словам газеты, хотя в научных кругах нет консенсуса по вопросу о том, может ли близорукость быть вызвана пристрастием к видео-играм, в последние годы случаи этого заболевания значительно участились странах Восточной Азии.
В прошлом году Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от видео-игр психическим расстройством. При этом производители все чаще подвергаются критике за намеренное провоцирование зависимости от игр. Компанию Epic Games, к примеру, недавно обвинили в найме психологов с целью повышения зависимости от игры Fortnite.
Президент Чехии Милош Земан прибудет с официальным визитом в Германию 8 ноября для участия в мероприятиях по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены. Об этом сообщили в пресс-службе чешского лидера.
После матча четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем», который завершился со счётом 0:0, главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда продолжит борьбу за путёвку в плей-офф турнира, несмотря на то, что сохраняет лишь теоретические шансы выйти в стадию 1/16 финала.
Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своей команды в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем», который завершился безголевой ничьей — 0:0.
Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора. Как сообщает Associated Press, иск связан с использованием фонда в политических целях.
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в зимнее трансферное окно могут быть проданы четыре легионера «быков» — защитник Йон Гудни Фьолусон и Кристиан Рамирес, а также полузащитники Кайо и Юнес Намли.
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы с турецким «Трабзонспором», который завершился победой «быков» со счётом 3:1.
Фанаты венгерского футбольного клуба «Ференцварош» атаковали болельщиков российского ЦСКА около входа в гостевой сектор стадиона «Групама Арена» в Будапеште, где в эти минуты проходит поединок группового раунда Лиги Европы между двумя клубами.
Известный болельщик российского футбольного клуба ЦСКА Андрей Малосолов сообщил, что, по имеющейся у него информации, потасовки в Будапеште между фанатами армейцев и местного «Ференцвароша» инициировали венгры.
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с задержанными в Будапеште фанатами команды, которые прибыли в Венгрию на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».
В департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя рассказали о выделении бюджетных средств на проведение капитального ремонта жилья вдов ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости Крым.
Полиция Венгрии задержала в Будапеште несколько россиян после того, как в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе с представителями органов охраны правопорядка.
Американский госсекретарь Майк Помпео на итоговой пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом заявил, что США серьёзно обеспокоены уровнем коррупции на Украине и намерены содействовать Киеву в устранении этой проблемы.