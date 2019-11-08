Independent: Китай ввёл «комендантский час» для несовершеннолетних геймеров

Власти Китая законодательно ограничили время, которое детям позволено проводить за видео-играми, пишет The Independent. Отныне время игры за компьютером для несовершеннолетних будет ограничено 90 минутами по будням и тремя часами по выходным. Как поясняет газета, эти меры направлены на снижение игровой зависимости и защиту физического и ментального здоровья граждан страны.

Китай объявил о введении комендантского часа для детей в целях борьбы с игровой зависимостью в стране, передаёт The Independent. Любителям видео-игр в возрасте до 18 лет будет разрешено играть в них не более 90 минут в день по будням и запрещено делать это с 10 часов вечера до 8 часов утра. По выходным и праздничным дням детям будет позволено проводить за игрой до трёх часов в день.

Официальные рекомендации правительства исходят от Главного управления прессы и издательств и будут введены напрямую с помощью действующих в стране игровых платформ. По словам представителя ведомства, ограничения направлены на «защиту физического и ментального здоровья несовершеннолетних».

Власти также ограничили сумму денег, которую дети могут тратить на игры: геймеры в возрасте до 16 лет могут пополнять счёт максимум на 200 юаней ($29) в месяц, а ежемесячный платёж игроков в возрасте от 16 до 18 лет не должен превышать 400 юаней ($57).

Как напоминает издание, Китай является вторым по величине рынком видео-игр в мире после США, однако власти страны неоднократно критиковали пагубное воздействие компьютерных игр на молодых людей.

Исследование 2015 года обнаружило, что 500 млн китайских граждан страдают от расстройства зрения, которое авторы связали с ростом числа мобильных телефонов и онлайн игр. По словам газеты, хотя в научных кругах нет консенсуса по вопросу о том, может ли близорукость быть вызвана пристрастием к видео-играм, в последние годы случаи этого заболевания значительно участились странах Восточной Азии.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от видео-игр психическим расстройством. При этом производители все чаще подвергаются критике за намеренное провоцирование зависимости от игр. Компанию Epic Games, к примеру, недавно обвинили в найме психологов с целью повышения зависимости от игры Fortnite.