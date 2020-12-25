Зеленский, Киев, Лимон, Луна и Золушка: как украинцы называли своих детей в этом году

По данным Минюста Украины, самыми распространёнными детскими именами в стране в этом году стали Анна, Анастасия и Антонина для девочек, и Артём, Андрей и Богдан для мальчиков. Однако, как пишет «СТРАНА», именами для детей становились имена сказочных героев и даже фамилии знаменитых людей. Так, мальчиков называли Зеленский, Вакула, Лимон, Киев, Князь и Принц, а девочек — Луна, Империя и Золушка.

Украинский Минюст опубликовал самые распространённые имена, которыми называли детей в стране в этом году. Как пишет «СТРАНА», самыми популярными именами маленьких украинок стали Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и другие.

В Киеве появилось много Софий, Полин и Марий. Среди обыкновенных мужских имён украинцы чаще всего выбирали такие, как Артём, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий. В столице чаще всего мальчиков называли Максимами, Марками и Тимофеями.

Однако, отмечает издание, в этом году именами для детей становились имена сказочных героев и даже фамилии знаменитых людей.

По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Мальчиков ухитрялись назвать Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

По данным Минюста, ребёнка на Украине можно назвать как угодно, главное, чтобы оба родителя были согласны с выбранным вариантом. Как компромисс, малышу или малышке можно дать двойное имя.