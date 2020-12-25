Зеленский, Киев, Лимон, Луна и Золушка: как украинцы называли своих детей в этом году
Украинский Минюст опубликовал самые распространённые имена, которыми называли детей в стране в этом году. Как пишет «СТРАНА», самыми популярными именами маленьких украинок стали Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и другие.
В Киеве появилось много Софий, Полин и Марий. Среди обыкновенных мужских имён украинцы чаще всего выбирали такие, как Артём, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий. В столице чаще всего мальчиков называли Максимами, Марками и Тимофеями.
Ссылки по теме
-
France 24: в Лапландии Санта-Клаус остался без гостей, но обещает, что Рождество в этом году будет тоже
-
CNBC: измотанные пандемией американские учителя всё чаще думают об увольнении
-
Guardian: под ёлочкой пусто — миллионы американцев к Рождеству оказались без денег
-
Guardian: «Джонсону должно быть стыдно» — ЮНИСЕФ впервые поможет нуждающимся детям в Великобритании