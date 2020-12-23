Маас: сейчас открывается последняя возможность спасти иранскую ядерную сделку

В последующие несколько месяцев будет решено, удастся ли спасти иранскую ядерную сделку или нет, пишет Die Zeit, ссылаясь на слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. По мнению Мааса, сейчас есть последний шанс решить вопрос иранской ядерной программы за столом переговоров. Политик поприветствовал перспективу возвращения в сделку США и отметил, что Иран должен прекратить нарушать её условия.
Для министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, ядерная сделка с Ираном сейчас находится на перепутье, пишет Die Zeit.
«В последующие несколько недель и месяцев будет решаться, удастся ли спасти ядерную сделку, или нет», — приводит издание слова Мааса, сказанные в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел Ирана, России, Франции, Великобритании и Китая.
По словам Мааса, сейчас открывается последнее окно возможностей для сохранения ядерной сделки. Глава МИД ФРГ также отметил, что Иран не должен больше позволять себе намеренно нарушать некоторые условия сделки.
Маас подчеркнул, что на кону стоит возможность решить затянувшийся конфликт вокруг иранской ядерной программы путём переговоров. Политик отметил, что с помощью чётких правил и строгих инспекций необходимо удостовериться, что Иран «не имеет возможности создать ядерную бомбу».
Die Zeit напоминает, что при Дональде Трампе США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки 2015-го года и восстановили антииранские санкции. Избранный президент США Джо Байден намекнул на то, что при нём Вашингтон может вернуться в сделку, в случае если Иран будет соблюдать её условия. В свою очередь, в Иране отметили, что могут быстро начать следовать условиям, если США снимут свои санкции.
Издание отмечает, что министры иностранных дел участвующих в иранской ядерной сделке государств подтвердили свои намерения сохранить сделку. Они также приветствуют перспективу возвращения США.
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