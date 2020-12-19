France 24: китайские рынки приспособились к новой реальности в условиях коронавируса

Рынок «Хуанань», который, как считается, был точкой отсчёта вспышки коронавируса, обнесён стенами, однако другим китайским рынкам удалось приспособиться к новым условиям торговли, передаёт France 24. При этом власти Китая выдвигают новую теорию распространения вируса, заявляя, что он попал в страну с замороженными продуктами из-за рубежа.

С момента закрытия рынка «Хуанань» прошёл почти год. Здесь о нём почти ничего не напоминает. За скрытым за этими стенами рынком следят несколько полицейских. Владелица магазина напротив госпожа Ман своими глазами видела последствия вируса.

ВЛАДЕЛИЦА МАГАЗИНА: Рынок находился прямо напротив моего магазина. Множество продавцов оттуда приходили в наш магазин за покупками. Он был так близко, а я знала, что вирус может быть очень заразен, так что мне было страшно.

Среди продавцов были и те, кто торгует дикими животными и кого винят в том, что вирус передался от животного к человеку. Однако теперь китайские власти выдвигают иную теорию. По их словам, вирус попал в Китай с экспортными замороженными продуктами.

На этом рынке оптовой торговли в пригороде Ухани введены строгие ограничительные меры. Покупатели должны отсканировать Qr-код, и у них должны померить температуру.

ПРОХОЖИЙ: Сейчас меры намного более строгие, чем были раньше. При входе необходимо надеть маску, и у тебя меряют температуру. Температуру должны мерить у всех. Хорошо, что они приняли все эти меры.

ОХРАННИК: Уходите! Перестаньте снимать, вам нельзя этого делать.

Рынки для Китая стали весьма деликатной темой. Но что касается продовольственной безопасности, местные жители в основном беспокоятся из-за импортируемых в страну заражённых продуктов.

ПРОХОЖАЯ: Мы не осмеливаемся покупать продукты, которые привозят из-за рубежа, но все товары, которые продаются на рынке, уже проверены.

На рынке «Ханькоу Бей» торговля идёт как обычно. Мясо, птицу и рыбу продают как коммерческим покупателям, так и местным жителям. Однако продавцы говорят, что санитарные требования ужесточили.

ПРОДАВЕЦ: Контроль здесь стал более строгий. Здесь стали чаще проводить проверки. Мы должны каждый день получать разрешение на продажу наших продуктов.

Вероятно, так никогда и не будет известно, какую роль на самом деле сыграли рынки в распространении коронавируса, но они остаются неотъемлемой особенностью повседневной жизни китайцев.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2020 года.