CNBC: новый фронт конкуренции с США — китайский «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта

Китай стал третьей в мире, после США и СССР, страной, сумевшей доставить на Землю образцы лунной породы, передаёт CNBC. Как отмечает телеканал, успешное приземление капсулы китайского аппарата «Чанъэ-5» с образцами открывает новый фронт конкуренции между Пекином и Вашингтоном.
Возвращаемая капсула китайского космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного реголита успешно приземлилась на севере КНР, что сделало страну третьей в мире реализовавшей проект по доставке на Землю лунного грунта, сообщает CNBC.
По данным Китайской аэрокосмической научно‑технической корпорации, капсула приземлилась в пустыне в автономном районе Внутренняя Монголия в 02:00 по пекинскому времени, то есть в 20:59 среды по московскому времени. Технический персонал уже обнаружил капсулу и начал работы по извлечению образцов, которые позже будут доставлены в Пекин.
Китай стал первой за последние 44 года и лишь третьей страной, после США и СССР, за всё время, у которой получилось осуществить подобную миссию.
Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил нацию с успешным завершением миссии по доставке лунного грунта на Землю. «Ваши выдающиеся достижения навсегда останутся в памяти нашей страны и нашего народа», — заявил глава государства.
Как напоминает CNBC, КНР при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил аппарат «Чанъэ-5» утром 24 ноября. 1 декабря модуль отделился и совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, на следующий день собрав образцы лунного грунта. 3 декабря аппарат совершил взлёт с поверхности спутника.
На сайте телеканала отмечается, что успех китайской лунной миссии «открывает новый фронт конкуренции с США». На этот раз речь идёт о конкуренции в космосе, в рамках которой вторая по величине экономика в мире в последние годы активизировала свои усилия. По словам Си Цзиньпина, КНР стремится стать «великой космической державой» — и сделать это как можно скорее.
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