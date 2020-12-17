ИноТВ

Большая пресс-конференция Владимира Путина — прямая трансляция

Материал представлен в переводе ИноТВ
Прямая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мероприятие проходит в онлайн-режиме. Президент — на связи из своей резиденции в Ново-Огарёве. В этом году итоговая пресс-конференция включает в себя элементы прямой линии. Граждане присылали свои вопросы с помощью специального приложения. ИноТВ предлагает своим читателям трансляцию.
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источник
ИноТВ Россия Европа
теги
Владимир Путин пресс-конференция прямая линия Россия
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