Большая пресс-конференция Владимира Путина — прямая трансляция

15:16 СК проводит проверку неполучения медиками выплат в Мурманской области Следователи проводят доследственную проверку в связи с сообщениями о неполучении медицинским персоналом стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Коле Мурманской области.

15:15 Путин ответил на призыв Санду вывести миротворцев из Приднестровья Россия выступает за вывод своих миротворцев из Приднестровья, но только когда позволит обстановка в регионе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

15:14 Черевченко поделился впечатлениями от встречи с Тедеско в неформальной обстановке Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказал мнение об эмоциональном поведении во время матчей наставника «Спартака» Доменико Тедеско, а также рассказал о своих впечатлениях от общения с немецким специалистом.

15:06 В Индии за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса В Индии за сутки выявили 24 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 9 956 557.

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14:59 Уайт: рекорд 30:0 сидит в подсознании у Нурмагомедова Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил вероятность того, что обладатель чемпионского титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон на прощальный бой.

14:54 Премьер Испании ушёл на самоизоляцию после выявления у Макрона COVID-19 Премьер-министр Испании Педро Санчес уходит на самоизоляцию до 24 декабря после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у президента Франции Эммануэля Макрона.

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