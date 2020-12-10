NBC: в Facebook отреагировали на антимонопольные иски властей США

Федеральная торговая комиссия США и генпрокуроры 48 штатов обратились в суд с антимонопольными исками, требуя обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, сообщает NBC News. Тем не менее в компании назвали иски попыткой комиссии пересмотреть приобретение приложения и мессенджера, хотя это произошло с согласия антимонопольных органов США.

А теперь к важной новости. Федеральная торговая комиссия обратилась в суд в попытке ослабить Facebook. Комиссия требует у Федерального суда обязать Facebook продать принадлежащие компании активы, такие как Instagram и WhatsApp.

Генеральные прокуроры 48 штатов также подали отдельный иск. Возглавившая группу истцов генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс сказала следующее: «В течение почти десяти лет Facebook пользуется своим доминирующим положением и монополией для устранения более мелких соперников и подавления конкурентов, и всё это за счёт обычных пользователей».

С нами на связь выходит корреспондент NBC News, освещающий события в области технологий, Бен Коллинс. Бен, это очень важная новость. Давайте начнём с иска Федеральной торговой комиссии, что вам о нём известно?

БЕН КОЛЛИНС, корреспондент NBC News: В комиссии утверждают, что Facebook купил Instagram и WhatsApp, для того чтобы преуспеть, так что компания стала слишком большой, чтобы обанкротиться. Там полагают, что должны разрушить созданную компанией монополию. Для этого в рамках этого судебного иска комиссия работала с 48 штатами.

По их словам, речь идёт о двух отдельных исках, но, по сути, в них утверждается одно и то же — Facebook внутри компании обсуждал покупку Instagram, для того чтобы устранить конкуренцию среди социальных сетей. Приобретение произошло ещё в 2012 году. И с тех пор так и случилось — они создали целую сеть, на которую ты натыкаешься по всему интернету. По сути, от Facebook никуда не сбежать. В связи с этим американское правительство считает, что монополию компании необходимо разрушить.

Бен, вы отметили, что эти два иска похожи между собой, однако генпрокуроры 48 штатов подали отдельный антимонопольный иск. Есть ли между ними какие-либо существенные отличия?

БЕН КОЛЛИНС: Они не так уж отличаются. Однако в своём иске генпрокуроры называют Instagram и WhatsApp отдельными от Facebook брендами на случай потери последним доверия пользователей. Главное отличие заключается в том, что они, по крайней мере на словах, утверждают, что есть причина, по которой Instagram всё ещё называется «Instagram», а не «приложение для фотографий от Facebook» или что-то в этом духе.

В иске признаётся, что компания купила приложение, полагая, что у них могут возникнуть проблемы с Facebook, что люди могут потерять всякое доверие к Facebook. Тем не менее компания всё равно сохранит своё доминирующее положение при помощи Instagram и WhatsApp как отдельных брендов.

Бен, сейчас вопрос в том, как в Facebook отреагировали на иски и каким образом планируют противостоять им?

БЕН КОЛЛИНС: Сегодня в компании выступили с официальным заявлением, назвав это попыткой американского правительства пересмотреть приобретение Instagram и WhatsApp, которое произошло с согласия регуляторов. На это можно смотреть именно так…

Вы можете видеть на экране их слова. Они утверждают, что скоро выступят с новым заявлением.

…Однако конкурентная среда сегодня отличается от той, что была в 2012 году. Мне кажется, идея в том, как социальные сети влияют на нашу жизнь с точки зрения того, что они продают, а, по сути, продают они данные пользователей. Полагаю, сейчас люди лучше понимают, что это такое. В правительстве США также лучше понимают, что собой представляет этот бизнес и как трудно будет его разрушить.

Будем с интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий. С нами был Бен Коллинс. Большое вам спасибо!

БЕН КОЛЛИНС: Спасибо.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2020 года.