National Interest: эксперты предупредили о риске «случайной» войны между Россией и НАТО

Отношения между Россией и НАТО находятся в таком плачевном состоянии, что даже внезапные учения, которые другая сторона может ложно истолковать, способны вылиться в вооружённый конфликт. Как считают эксперты, сегодня вместо споров о том, кто виноват в сложившейся ситуации, необходимо сосредоточить внимание на практических мерах, которые помогут избежать возможного столкновения.

Ситуация в сфере безопасности на европейском континенте ухудшилась до самого плачевного за последние 30 лет состояния. С 2014 года сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы России и НАТО действуют гораздо ближе друг к другу, что порой приводит к потенциально опасным происшествиям, поскольку существовавшие ранее каналы связи между Россией и НАТО не действуют. Как считают видные деятели в области отношений между Россией и США Адам Томсон, Сергей Рогов и Александр Вершбоу, в сочетании эти события подрывают доверие и усиливают вероятность чрезвычайных происшествий и случайностей, которые могут привести к вооружённому конфликту, ненужному ни альянсу, ни России. Поэтому им следует в приоритетном порядке наладить работу по уменьшению рисков военной конфронтации.

Как пишут эксперты в статье для The National Interest, последние четыре месяца 30 с лишним специалистов по вопросам безопасности, отставных дипломатов и бывших военных из США, России и других стран Европы ведут подробную дискуссию о том, как НАТО и Россия могут уменьшить опасность непреднамеренного конфликта. И все они пришли к выводу, что перспектива такого столкновения становится всё более вероятной и вызывает большую тревогу.

И хотя участники этой экспертной группы существенно расходятся во мнениях относительно первопричин такой опасной обстановки, однако все они согласны с тем, что вместо споров о том, кто виноват, группа должна сосредоточить внимание на практических мерах.

«Нужны конкретные действия, помогающие ослабить военную напряжённость и предотвратить кризис, эскалация которого способна вылиться в нечто намного худшее», — пишут авторы статьи.

По их мнению, ситуация настоятельно требует проведения более активного диалога и восстановления контактов между политиками и военными. Например, если чаще проводить встречи между российским начальником Генерального штаба, председателем американского Объединённого комитета начальников штабов, верховным главнокомандующим вооружёнными силами НАТО в Европе и председателем военного комитета НАТО, это поможет снизить напряжённость и уменьшит вероятность недоразумений между военными.

НАТО и России также следует подумать о дополнительной прозрачности при проведении учений. Среди прочего, они должны подумать об увеличении сроков предварительного уведомления и уменьшении ограничений для наблюдения. Внезапные проверки боевой готовности, имеющие целью проверить способности военных по быстрой мобилизации, не охвачены требованием о предварительном уведомлении и могут в некоторых случаях показаться подготовкой к войне. Стороны должны договориться о «тихом уведомлении» друг друга на уровне высшего военного командования. В таком случае, когда Россия начнёт учения без уведомления, военное командование НАТО будет знать об этом заранее и всё правильно истолкует. То же самое касается обеспокоенности русских по поводу необъявленных перебросок многонациональных сил НАТО.

Кроме того, считают авторы материала, России и НАТО необходимо разработать меры по усилению прозрачности в отношении новых видов вооружений, в частности, неядерных ударных систем средней дальности. Это могут быть системы морского и воздушного базирования, а также ракеты наземного базирования, не подпадающие под действие договора СНВ-3. Стороны также могут пойти ещё дальше и подумать о взаимных ограничениях на дополнительное постоянное размещение войск в приграничных районах.

Эксперты отмечают, что это лишь некоторые идеи, ставшие результатом их дискуссий. И хотя не все они могут служить предметом переговоров, по крайней мере, в ближайшей перспективе, однако они предлагают целый набор шагов, которые будут содействовать укреплению безопасности в Европе.

«Это не план перезагрузки или возврата к прежнему порядку вещей. Отношения между странами НАТО и Россией сложные и неспокойные. Понадобятся согласованные усилия обеих сторон, чтобы перевести их в более позитивную плоскость. А пока политикам и военачальникам следует изучить предлагаемые нами меры укрепления взаимного доверия. Никто не заинтересован в том, чтобы случайно или непреднамеренно сползти в пропасть войны», — заключают авторы материала.