Die Welt: молодые и образованные немцы бегут из Германии

В прошлом году Германия лишилась 270 000 своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. При чём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.

В прошлом году из Германии уехали 270 000 немцев, сообщает Die Welt. При этом отрицательный баланс миграции в стране наблюдается уже с 2005 года, то есть покидает страну гораздо больше граждан, чем возвращается обратно. Особенно высокий пик по числу эмигрантов зафиксирован в 2016 году. Суммарно с этого момента до 2019 ФРГ лишилась 335 787 своих граждан, отмечает автор статьи.

Но, стоит отметить, что увеличение цифр связано в том числе и с изменениями, которые приняло Федеральное статистическое ведомство. Теперь там уехавшими за границу стали считать всех, кто выписался с жилплощади в Германии, и больше нигде на территории ФРГ не зарегистрировался.

Отток немцев имеет особенно значение на фоне превышения в стране числа смертей над числом рождений, продолжает издание. На 3,6 млн умерших приходится только 2,4 млн новорождённых с матерями, имеющими немецкое гражданство. Получается, что Германия ежегодно лишается нескольких сотен тысяч немцев. Но этот отток компенсируется достаточно высокой миграцией из других стран-членов ЕС, а также гуманитарной миграцией. В основном люди приезжают из Румынии, Сирии, Турции, Индии и Болгарии. Из-за этого сейчас в Германии уже у четверти немцев (21,2 млн) есть миграционное прошлое, что на 400 000 больше, чем в прошлом году.

Уезжают же граждане ФРГ в основном в Швейцарию, Австрию, США, Великобританию и Испанию. При этом, судя по результатам опросов, проведённых Федеральным институтом по изучению народонаселения, треть из них имеют высшее образование. Среди уехавших непропорционально много обладателей учёных степеней докторов и магистров. К тому же большинство из них — молодые люди. Средний возраст составляет 37 лет, заключает Die Welt.