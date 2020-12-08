Die Welt: молодые и образованные немцы бегут из Германии

В прошлом году Германия лишилась 270 000 своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. При чём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.
В прошлом году из Германии уехали 270 000 немцев, сообщает Die Welt. При этом отрицательный баланс миграции в стране наблюдается уже с 2005 года, то есть покидает страну гораздо больше граждан, чем возвращается обратно. Особенно высокий пик по числу эмигрантов зафиксирован в 2016 году. Суммарно с этого момента до 2019 ФРГ лишилась 335 787 своих граждан, отмечает автор статьи.
Но, стоит отметить, что увеличение цифр связано в том числе и с изменениями, которые приняло Федеральное статистическое ведомство. Теперь там уехавшими за границу стали считать всех, кто выписался с жилплощади в Германии, и больше нигде на территории ФРГ не зарегистрировался.
Отток немцев имеет особенно значение на фоне превышения в стране числа смертей над числом рождений, продолжает издание. На 3,6 млн умерших приходится только 2,4 млн новорождённых с матерями, имеющими немецкое гражданство. Получается, что Германия ежегодно лишается нескольких сотен тысяч немцев. Но этот отток компенсируется достаточно высокой миграцией из других стран-членов ЕС, а также гуманитарной миграцией. В основном люди приезжают из Румынии, Сирии, Турции, Индии и Болгарии. Из-за этого сейчас в Германии уже у четверти немцев (21,2 млн) есть миграционное прошлое, что на 400 000 больше, чем в прошлом году.
Уезжают же граждане ФРГ в основном в Швейцарию, Австрию, США, Великобританию и Испанию. При этом, судя по результатам опросов, проведённых Федеральным институтом по изучению народонаселения, треть из них имеют высшее образование. Среди уехавших непропорционально много обладателей учёных степеней докторов и магистров. К тому же большинство из них — молодые люди. Средний возраст составляет 37 лет, заключает Die Welt.
Генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти в беседе с РИА Новости рассказал, что примерно треть пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 испытывают различные проблемы со здоровьем.
Спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE заявил, что правительство Германии должно признать, что санкционная политика в отношении России провалилась.
Аналитики выяснили, на какие даты россияне чаще всего бронируют билеты в период с 25 декабря по 10 января. Результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру есть в распоряжении RT.
Госдепартамент США намерен профинансировать программу по борьбе с дезинформацией, направленной против Североатлантического альянса, а также против «деятельности и ценностей» союзников блока. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве возможен после новогодних праздников, если жители столицы будут строго выполнять предписанные меры.
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил увеличить размер максимального штрафа за потребление наркотиков. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что следователи с начала 2020 года возбудили более 15,2 тыс. уголовных дел по фактам коррупционных преступлений.
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Anvisa правительство предложит населению бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место строительства участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
Правительство США рассмотрит вопрос поставок на Украину вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин в ходе телефонного разговора с главой Минздрава Украины Максимом Степановым.
За прошедшие сутки 135 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией, общее число выздоровевших превысило 19,5 тыс. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет работать над тем, чтобы найти решение приднестровского конфликта. По её словам, переговорному процессу в формате «5 + 2» нужно вернуть функциональность.