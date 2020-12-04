France 2: «неподготовленность и несостоятельность» — французские депутаты вынесли вердикт борьбе властей с эпидемией

Франция оказалась неподготовленной к эпидемии коронавируса, а действия властей в борьбе с ней были несостоятельными, сообщает France 2 со ссылкой на доклад парламентской комиссии. Как передаёт телеканал, депутаты Национальной ассамблеи раскритиковали правительство за неэффективное управление запасами масок, противоречивые указания в отношении использования средств защиты, а также неспособность различных административных органов работать сообща в период кризиса.
Франция оказалась недостаточно вооружена для противостояния эпидемии COVID-19. К такому выводу пришла Комиссия Национальной Ассамблеи по расследованию урегулирования кризиса. На связи из здания ассамблеи наш корреспондент Тьерри Кюрте. Тьерри, депутаты в своём докладе критикуют «несостоятельное руководство» со стороны правительства и упущения в работе государственных властей.
ТЬЕРРИ КЮРТЕ, корреспондент France 2:Действительно, в докладе критикуется неподготовленность нашей страны, и начинается всё с критики организации управления различными запасами масок, которые создавались в течение десятилетий и оказались просроченными. Авторы доклада также указывают на различия в предписаниях правительства по вопросу использования этих масок. В общем и целом, в докладе говорится, что в течение последних 10 лет мы недооценивали эпидемические риски во Франции. В первую очередь упрёки в докладе касаются урегулирования кризиса: оно было неудовлетворительным. В частности, речь идёт о неумении многочисленных административных органов работать сообща.
Следует обратить внимание, однако, что речь идёт о предварительном докладе, опубликованном оппозицией. С точки зрения депутатов парламентского большинства, этот предварительный доклад одновременно является как неполным, так и пристрастным, поскольку в нём не упоминается о том, что в период кризиса функционировало хорошо, например, о мобилизации персонала государственных больниц.
Разумеется, авторы доклады опубликовали некоторые предписания. Одно из них — создание министерства по предупреждению кризисов, чтобы наша страна больше не могла быть застигнутой врасплох.
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