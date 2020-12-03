Newsweek: «российская партия» в Польше воплощает в жизнь «сценарий Кремля»

Кремль наконец-то добился своего: в Польше появились люди, говорящие и действующие в соответствии с российскими интересами. Как пишет Newsweek, раньше это было немыслимым, однако сегодня действующая в стране «российская партия» воплощает в жизнь «сценарий Кремля» и убеждает поляков, что выгоды от членства в Евросоюзе весьма сомнительны.

В Кремле долго вкладывались в то, чтобы в Польше появились люди, говорящие и действующие в соответствии с российскими интересами, и наконец они этого дождались. Как пишет Newsweek, сегодня ряды «российской партии» в Польше растут, а её деятельность активизируется. Даже сам Ярослав Качиньский звучит, как российский пропагандист, убеждая, что ЕС хуже СССР.

«Даже в условиях коммунизма можно было отстоять определённые сферы человеческой свободы, право на выбор. Сейчас органы Евросоюза требуют от нас, чтобы мы переосмыслили всю нашу культуру, отбросили всё самое важное для нас», — заявлял политик.

Ему вторил и министр образования Пшемыслав Чарнек: «В Европе всё стало хуже, чем было при коммунизме и Советском Союзе».

Как отмечает издание, опросы общественного мнения уже много лет показывали, что почти 90% поляков одобряет членство Польши в ЕС, поэтому до недавнего времени никто не предлагал начать дискуссию о перспективах «полэкзита». Сейчас же действующая в Польше «российская партия» начала помогать россиянам убеждать поляков, что выгоды от членства в Евросоюзе весьма сомнительны. Настроить поляков против Евросоюза старается, например, глава «Солидарной Польши» Збигнев Зёбро, который намекал, что Польша пострадает от выхода из него меньше, чем «старые» страны-члены. А проправительственный еженедельник Do Rzeczy уже позволяет себе объявить на обложке: «Евросоюзу следует сказать «довольно». Мы имеем право обсуждать полэкзит».

«Начало дискуссии на эту тему соответствует российским интересам. Благодаря ей можно создать политические силы или круги, которые будут работать на раскол ЕС или выход из него Польши», — считает бывший глава Службы военной контрразведки генерал Януш Носек.

Генерал Пётр Пытель, в 2014—2015 годах руководивший военной контрразведкой, также обращает внимание, что российские спецслужбы славятся такого рода операциями.

«Это типичная для них деятельность, заключающаяся в том, что в ментальное пространство какого-то общества вбрасывается некая тема, обсуждение которой ранее казалось немыслимым. Таким образом открываются возможности для дальнейших шагов», — указывает он, однако делает оговорку, что доказательств, что к обложке журнала Do Rzeczy приложили руку российские спецслужбы, нет.

На руку России играют и некоторые ультраправые польские силы. В феврале 2018 года трое поляков из организации «Фаланга» пытались поджечь в Ужгороде венгерский культурный центр. Украинские спецслужбы установили, что за операцией стояли россияне, которые хотели руками польских радикалов спровоцировать конфликт между украинцами и венграми. «Фаланге» также принадлежит сайт «Xпортал», на котором они пишут, в частности, что поляки из Львова мечтают о присоединении этого города к Польше. Россияне получают таким образом прекрасную возможность для обострения польско-украинского конфликта. Пророссийские и пропутинские публикации появляются также в некоторых электронных СМИ, например, в связанных с Консервативно-монархическим клубом Адама Велёмского.

«Россияне ставят на те силы, которые могут усугубить раскол в обществе. Для Кремля не имеет значения, правые они или левые, главное, чтобы они стояли на радикальных позициях и выступали против либеральной демократии. Сценарий Кремля в действии», — заключает польское издание.