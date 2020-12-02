Обозреватель Forbes: «Северный поток — 2» и отказ США от санкций сделают воздух в Европе чище

Германия хотела бы перейти от использования угля на природный газ, поскольку это более чистое топливо, отмечает обозреватель Forbes. Так что Джо Байден, по его словам, мог бы в качестве жеста доброй воли, придя к власти, прекратить санкции против «Северного потока — 2». Тем более что и без российского газопровода Германия активно выступает за сотрудничество с Россией.

У стремления западных стран противодействовать строительству «Северного потока — 2» есть три политических мотива, пишет обозреватель Forbes Майкл Линч. Они пытаются таким образом наказать Россию за происходящее на востоке Украины и присоединение Крыма, за попытки убийства российских оппозиционеров, а также хотят сократить российское политическое влияние на Германию и Западную Европу.



Попытки избавить Европу от российского влияния начались ещё при Рейгане. При этом «Северный поток — 2» будет отвечать всего за 10% европейского потребления газа, так что и геополитический вес, который он даёт, будет не слишком большим, отмечает автор статьи. К тому же Германия хотела вести дела с Россией и до этого газопровода.



Многие не обращают внимания на коммерческий аспект этого сопротивления, пишет журналист. Сегодня Украина зарабатывает на транзите газа по $3 млрд в год, и в случае запуска нового газопровода у России будут более сильные позиции на переговорах, а сам транзит через Украину уже в будущем году может сократиться на 40%.



Пострадать могут и другие игроки рынка, в частности, американские компании, производящие сжиженный газ. США призывают Европу покупать больше американского газа, чтобы противодействовать России. Многие другие компании сжиженного газа попытались гарантировать себе продажи через долгосрочные контракты, но американцы сделали ставку на гибкие условия. В итоге падение цен на нефть сыграло против них.



И всё же больше всех против «Северного потока — 2» выступают консервативные политики на Западе и украинское правительство. По словам автора статьи, хотя многие антироссийские действия он поддерживает, но в последнее время страны стали слишком сильно опираться на санкции в решении международных споров, включая внутренние дела разных стран. Власти воспринимают санкции как бесплатный метод нанести удар по врагам.



Однако, предупреждает автор статьи, в долгосрочной перспективе этот способ может принести вред бизнесу и торговле. Экономический национализм разных стран вместе с ущербом от пандемии сказались на бизнесе, вылились в повышение издержек покупателей, затормозили экономический рост.



При этом газ считается более чистыми топливом, чем уголь, так что Германия не прочь перейти на него. Возможно, Джо Байден в качестве жеста доброй воли, придя к власти, не станет противодействовать «Северному потоку — 2», хотя бы для того, чтобы улучшить экологию в Европе. При этом, например, от «Газпрома» он мог бы взамен потребовать, чтобы он сократил утечки метана на своих производствах, что будет благоприятно для планеты, предлагает обозреватель Forbes.



