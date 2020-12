Bloomberg: российского хакера Тюрина хотят осудить в США почти на 20 лет тюрьмы

Обвинение в США запросило для российского хакера Андея Тюрина до 20 лет тюрьмы за кибератаки, в ходе которых он получил данные 80 млн клиентов банков и других организаций, пишет Bloomberg. Его подельники рассылали по полученным адресам письма с убеждением приобрести определённые акции, которые потом обваливались.

Россиянина Андрея Тюрина, который совершил одну из крупнейших кибератак против американского банка, хотят осудить в США почти на 20 лет тюрьмы. Сторона обвинения назвала его «наглым и плодовитым» хакером, пишет Bloomberg.



Его обвиняют в хищении данных более 80 млн клиентов JPMorgan Chase & Co и других компаний, банков и фирм, занимающихся фринансовыми новостями, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Его подельники использовали эту информацию, чтобы рассылать спам с рекламой акций, от роста котировок которых они хотели выиграть.



По данным следствия, Тюрину заплатили $19 млн за работу, и он должен был уничтожить улики, которые могли бы привести к раскрытию преступления. Обвинение делает акцент на том, что его деятельность имела огромное подрывное действие: «Тюрин совершал свои преступления намеренно и на протяжении длительного периода времени, и делал это для своего собственного обогащения».



Поймали Тюрина в 2018 году на территории Грузии и экстрадировали в США. В этой преступной деятельности принимали участие Гери Шалон и Зив Оренстайн. Последний пошёл на сделку со следствием и в итоге был освобождён из тюрьмы. Шалон считается руководителем преступной группировки, но издание пишет, что, вероятно, он тоже сотрудничает с властями.



Адвокаты Тюрина утверждают, что прокурор сильно завышает роль Тюрина в этой деятельности, что он был не партнёром в этой схеме, а лишь сотрудником Шалона, работал под его руководством. Какие компании взламывать, решал Шалон, и это было в его интересах, приводит Bloomberg слова адвокатов Тюрина.