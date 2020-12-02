Bloomberg: российского хакера Тюрина хотят осудить в США почти на 20 лет тюрьмы

Обвинение в США запросило для российского хакера Андея Тюрина до 20 лет тюрьмы за кибератаки, в ходе которых он получил данные 80 млн клиентов банков и других организаций, пишет Bloomberg. Его подельники рассылали по полученным адресам письма с убеждением приобрести определённые акции, которые потом обваливались.
Россиянина Андрея Тюрина, который совершил одну из крупнейших кибератак против американского банка, хотят осудить в США почти на 20 лет тюрьмы. Сторона обвинения назвала его «наглым и плодовитым» хакером, пишет Bloomberg.
Его обвиняют в хищении данных более 80 млн клиентов JPMorgan Chase & Co и других компаний, банков и фирм, занимающихся фринансовыми новостями, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Его подельники использовали эту информацию, чтобы рассылать спам с рекламой акций, от роста котировок которых они хотели выиграть.
По данным следствия, Тюрину заплатили $19 млн за работу, и он должен был уничтожить улики, которые могли бы привести к раскрытию преступления. Обвинение делает акцент на том, что его деятельность имела огромное подрывное действие: «Тюрин совершал свои преступления намеренно и на протяжении длительного периода времени, и делал это для своего собственного обогащения».
Поймали Тюрина в 2018 году на территории Грузии и экстрадировали в США. В этой преступной деятельности принимали участие Гери Шалон и Зив Оренстайн. Последний пошёл на сделку со следствием и в итоге был освобождён из тюрьмы. Шалон считается руководителем преступной группировки, но издание пишет, что, вероятно, он тоже сотрудничает с властями.
Адвокаты Тюрина утверждают, что прокурор сильно завышает роль Тюрина в этой деятельности, что он был не партнёром в этой схеме, а лишь сотрудником Шалона, работал под его руководством. Какие компании взламывать, решал Шалон, и это было в его интересах, приводит Bloomberg слова адвокатов Тюрина.
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