NBC: не продаст, так разболтает — эксперты по нацбезопасности рассказали, почему Трампу нельзя доверять гостайны

Сейчас многих высокопоставленных чиновников в сфере безопасности терзает вопрос: когда Трамп покинет свой пост, можно ли будет доверить ему секреты из области нацбезопасности?



С нами на связи корреспондент Кен Дилэниэн, занимающийся вопросами национальной безопасности. Он сообщит нам новую информацию по этой теме.



Кен, доброе утро! Бывшие американские президенты имеют право на секретные брифинги. Что сотрудники нашей разведки говорят вам о том, должен ли, по их мнению, нынешний президент, после того как он покинет свой пост, получить доступ к гостайнам?



КЕН ДИЛЭНИЭН, корреспондент NBC по национальной безопасности: Доброе утро, Саванна! Как заявили мне эксперты по национальной безопасности, они считают, что Дональду Трампу нельзя доверять американские секреты. По их мнению, не стоит устраивать ему брифинги с разведкой. Как вы уже сказали, американским президентам обычно организуют секретные брифинги. Зачастую это происходит, когда они собираются отправиться за рубеж. Иногда это происходит, когда действующий президент хочет проконсультироваться с ними по вопросу национальной безопасности.



Но, наверное, наибольшую озабоченность по поводу Трампа вызывает то, что у него есть либо потенциальные, либо реальные бизнес-сделки во враждебных странах, таких как Россия и Китай, которые очень хотят знать, что ему известно и какую информацию он может получить на брифингах разведки. Существуют реальные опасения, что он может попытаться монетизировать эту информацию.



Джэк Голдсмит, один из высокопоставленных чиновников администрации Буша, заявил мне о своей обеспокоенности по поводу того, что иностранные государства могут начать ему платить, зная, что он не умеет хранить секреты. Голдсмит заявил, что невозможно представить подобное ни об одном из бывших президентов, но о нынешнем — легко. Так что, Саванна, опасения действительно существуют.



Получается, что тревогу вызывают бизнес-связи. А то, как он в прошлом обращался с секретной информацией, отражается на ситуации?



КЕН ДИЛЭНИЭН: Саванна, в этом как раз кроется ещё одна проблема. Если даже Трамп не станет продавать секреты, он уже попадался на том, что был невероятно беспечным с секретной информацией. Известный эпизод произошёл в 2017 году, когда он в Овальном кабинете раскрыл особо важные разведданные по терроризму российскому министру иностранных дел.



Затем был случай, когда он опубликовал твит, как говорят эксперты, с совершенно секретным спутниковым снимком иранского ядерного объекта.



Он рассказал филиппинскому президенту о секретном расположении американских подводных лодок. А в прошлом году он раскрыл журналисту Бобу Вудворду информацию о, как он выразился, секретном, хранящемся под завесой тайны ядерном оружии, о котором ничего не знали ни Россия, ни Китай.



Позднее Министерство обороны подтвердило, что эта установка действительно существует. И они были в шоке от того, что он об этом рассказал.



Поэтому, даже если Дональд Трамп и не станет продавать секреты, он уже не раз оказывался неспособен их хранить. Именно поэтому мои источники говорят, что ему не стоит предоставлять дальнейшего доступа к ним.



Кен, мы уже говорили о том, что у бывших президентов есть право на получение этой информации, однако это же происходит с позволения действующего президента. А как администрация Байдена будет решать этот вопрос?



КЕН ДИЛЭНИЭН: Команда Байдена не комментирует эту историю. Но вы абсолютно правы. Нет никакого закона, в котором бы говорилось, что бывшие президенты должны получать эту информацию. Всё зависит от действующего президента. И некоторые из моих источников говорят, что, возможно, Трамп вообще не будет просить об организации этих брифингов. Он не выказывал никакого желания слушать брифинги разведки, находясь на посту президента.



Он не питает особой любви к ЦРУ и к другим разведслужбам. Поэтому тут, возможно, никакой проблемы нет, но подытожить это можно так: если бы президентам нужно было получать допуск к секретной информации — а им не нужно этого делать, поскольку они имеют право получать эту информацию, — но если бы им нужно было это делать, то Дональд Трамп не прошёл бы проверку благонадёжности. Именно об этом говорят мои источники. Ему не следует предоставлять доступ к текущим гостайнам. Саванна.



Дата выхода в эфир 27 ноября 2020 года.