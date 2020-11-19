NYT: американскому «зелёному берету» Россия оказалась дороже родины

Бывший офицер американского спецназа Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал себя виновным в сговоре с российской разведкой и в передаче России секретной информации. Как сообщает The New York Times, обвинение заявило, что бывший «зелёный берет» «считал себя верным сыном России» и думал, что Соединённые Штаты «слишком нагло господствуют в мире, в силу чего с них надо сбить спесь». Приговор Деббинсу должны вынести 26 февраля. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное заключение.

Бывший офицер американского спецназа признал себя виновным в сговоре с российской разведкой и в передаче России секретной информации. Как пишет The New York Times, своей шпионской деятельностью в интересах России этот 45-летний бывший «зелёный берет» занимался в рамках сложной разведывательной операции, которая длилась более 20 лет.

Обвинение заявило, что Питер Рафаэль Дзибински Деббинс тайно работал на русских больше 10 лет и по их настоянию даже поступил на службу в силы специального назначения сухопутных войск США. В рамках договорённости с российской разведкой он получил псевдоним и дал подписку, согласившись работать на Россию.

«Деббинс злоупотребил высочайшим доверием своей страны, передавая русским секретную информацию по вопросам национальной безопасности», — заявил Джон Димерс, возглавляющий в Министерстве юстиции отдел национальной безопасности.

По его словам, Деббинс «нарушил присягу, предал свою страну и сослуживцев из сил специального назначения с намерением нанести ущерб США и помочь России».

Знакомые с этим делом люди сообщили, что Деббинс, имевший допуски высшего уровня к секретным материалам, не прошёл проверку на полиграфе. Из-за этого было начато тайное расследование, в итоге приведшее к тому, что бывшему спецназовцу предъявили обвинение в шпионаже. В августе он был арестован.

Обвинение заявило, что Деббинс «считал себя верным сыном России» и думал, что Соединённые Штаты «слишком нагло господствуют в мире, в силу чего с них надо сбить спесь». Во время судебного процесса он сказал, что передавал русским информацию, потому что был «зол и недоволен» своей воинской службой.

По всей видимости, Деббинса завербовали во время поездки в Россию на учёбу в 1996 году. Он жил в Челябинске неподалёку от российской военной авиабазы. По словам прокурора, в то время Деббинс встречался с российским разведчиком, и они обсуждали планы его военной службы.

Окончив университет в Миннесоте, Деббинс на следующий год отправился в Россию и со временем согласился работать на Москву, подписав документ о том, что он хочет помогать России.

Согласно чрезвычайно подробному обвинительному заключению, в Челябинске Деббинс познакомился со своей будущей женой, отец которой был офицером российской армии. В том же году они поженились, а в 2010-м его супруга стала гражданкой США.

Деббинс находился на действительной военной службе в американской армии с 1998-го по 2005 год. В июне 2003 года он стал капитаном спецназа и отправился служить в Германию. Обвинение сообщило, что в 2004 году его направили в Азербайджан, где он якобы допустил нарушение правил безопасности и был отстранён от командной должности.

Допуск Деббинсу временно аннулировали, а в 2005 году он ушёл в отставку с хорошей аттестацией. Деббинс жил в Миннесоте, работая на украинскую сталелитейную компанию и транспортную фирму.

Как отмечает обвинение, Деббинс передавал российским разведчикам информацию о подразделениях химической защиты спецназа, а также сообщал имена бывших спецназовцев. Русские изучали этих людей, пытаясь понять, согласится ли кто-то из них сотрудничать с российскими спецслужбами. Деббинс сказал, что есть как минимум один человек, к которому они могли обратиться с предложением.

Во время службы в армии он часто встречался со своими российскими кураторами. В июле 2000 года Деббинс отправился в Россию, где сотрудник разведки передал ему $1 тыс. От первого вознаграждения Деббинс отказался, заявив, что делает это из «искренней любви к России», однако потом передумал и деньги взял, расписавшись за них своим псевдонимом.

Приговор Деббинсу должны вынести 26 февраля. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное заключение.