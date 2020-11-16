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Washington Post предсказала три стратегии поведения Трампа

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Дональд Трамп отрицает результаты выборов, и, как полагает автор статьи в The Washington Post, у него в этом вопросе может быть три сценария поведения. Либо же он стремится к пересмотру итогов, либо делает задел на будущее, либо действует из злости и нежелания смириться.
Washington Post предсказала три стратегии поведения Трампа
Reuters
Отрицая исход выборов, Дональд Трамп делает нечто беспрецедентное, пишет The Washington Post. Автор статьи выделяет три сценария, как могут развиваться события в дальнейшем.
 
Во-первых, Трамп может попытаться пересмотреть результаты свободных выборов. Ещё до голосования он говорил, что так сделает, если проиграет. Начинается такой сценарий с декларации «большой лжи» — что Байден украл выборы. Её нужно постоянно повторять, СМИ правого толка должны её транслировать, юристы должны собирать тому доказательства, даже если их нет. При этом и конгресс, и силовые министерства должны эту стратегию поддержать, так что, как отмечает журналист, Трамп и заменил недостаточно надёжного главу Пентагона.
 
Во-вторых, Трамп может согласиться с тем, что ему придётся покинуть Белый дом, но при этом постарается сделать работу для Байдена невозможной. В таком случае «большую ложь» про украденные выборы он будет использовать не для того, чтобы пересмотреть результаты, а чтобы убедить своих избирателей в нелегитимности Байдена. Они, в свою очередь, будут оказывать давление на республиканцев в конгрессе, чтобы те мешали Байдену действовать. После того как Трамп покинет пост, он начнёт собирать деньги для своего бизнеса и будет снова баллотироваться в 2024 году.
 
В-третьих, автор статьи допускает, что у Трампа в принципе нет своего плана, что он будет действовать из злости и нежелания смириться, что мог проиграть. В таком случае чистка кадров в Пентагоне — это сведение счётов, а исковые заявления по поводу выборов — попытка потешить уязвлённое эго.

Как бы то ни было, но действия Трампа вредят американской демократии, пишет автор статьи. До этого времени американцы особенно и не знали тонкости работы их избирательной системы, потому что это было и не нужно. Но Трамп всё изменил. «Эти уроки не исчезнут, когда исчезнет Трамп», — делает вывод автор статьи в The Washington Post. 

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Washington Post США Северная Америка
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