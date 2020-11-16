Такого шоу мы больше не увидим: NI назвал 5 причин, почему мир будет скучать по Трампу

Хотя Дональд Трамп и войдёт в историю как худший американский президент, есть ряд причин, по которым мир всё же будет по нему скучать, пишет для The National Interest эксперт Атлантического совета Мелинда Харинг. По её мнению, яркие, пусть и неграмотные и неуклюжие высказывания Трампа разобрали на цитаты, в то время как сам американский лидер устроил для США настоящее шоу, записав при этом по собственному недомыслию на свой счёт несколько дипломатических триумфов.

«Дональд Трамп войдёт в историю как худший президент Соединённых Штатов. Будучи вечной республиканкой и противником Трампа, я этого человека терпеть не могла. В течение последних четырёх лет я намеренно копалась в хитросплетениях украинской политики, оставаясь в основном в блаженном неведении относительно последнего яростного сообщения Трампа в Twitter или выкрутасов его подчинённых... Тем не менее мне будет его не хватать. И вот пять причин, по которым по нему скучать можете и вы», — пишет в своей статье для The National Interest заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета* Мелинда Харинг.

Во-первых, хотя Филип Рот в своё время отметил, что словарный запас Трампа «насчитывает 77 слов, которые впору называть не английским, а болванским», стоит признать, что американский лидер всегда выражался крайне ярко. Хотя его риторику не назовёшь последовательной, его речи всегда можно было разбирать на цитаты. Преступления Трампа против грамматики и синтаксиса заставляли морщиться поборников чистоты языка, однако врезались в память остальных людей. «Они даровали новую жизнь всем тем, кто работает со словом. Пройдёт совсем немного времени — и как только что оперившиеся репортёры, так и корифеи своего ремесла начнут в одинаковой степени скучать по этому экстравагантному шоумену», — полагает автор статьи.

Во-вторых, президентство Трампа — это вечная драма. Неужели госсекретарю США только что указали на дверь? Президент едет в Северную Корею? Вы слышали, что только что выкинул Трамп? Можете со всем этим попрощаться. Теперь, когда итоги президентской гонки в целом подведены, а из Вашингтона вновь доносятся стереотипные фразы, настала пора вздремнуть под очередную серию «Нетфликса».

В-третьих, Трамп игнорировал внешнеполитические элиты. Дело в том, что порой общепринятые суждения нужно опровергать. В частности, Трамп отправил на Украину ракеты Javelin — чего его предшественник делать не стал. В своё время Барак Обама заявил, что подобный шаг разозлит «русского медведя», что грозит США ещё одной войной.

Однако Обама ошибся: новичок во внешней политике в лице Трампа сделал правильный ход, благодаря которому Украина стала чувствовать себя уверенней. Когда Трамп отдал приказ на ликвидацию иранского генерала Кассема Сулеймани, многие говорящие головы предвещали катастрофу. Но этого не случилось. Кроме того, Трамп заставил Бахрейн, Судан и ОАЭ признать Израиль. «Это реальные достижения», — признаёт Харинг.

Между тем, хотя Трампу несколько раз повезло, его внешняя политика отбросила США в плане мирового влияния на десятилетия назад. При нём Вашингтон закрыл глаза на убийство известного журналиста и нежничал с автократами. Всё это стало колоссальными провалами США.

Четвёртый пункт — это «Муч». Такого человека, как Энтони Скарамуччи, на посту директора по коммуникациям Белого дома никогда не было и никогда не будет. Его 11-дневное пребывание в этой должности вошло в анналы истории безудержного веселья, однако не стоит забывать и об остальном причудливом зверинце, который Трамп извлёк на свет божий. Третьесортные аналитики, мутные и никому не известные республиканцы, а также абсолютные «левые» люди и помыслить не могли, какие перспективы им открыло избрание звезды реалити-шоу, у которой не было никакой нормальной команды. «Такого мы больше не увидим», — сожалеет эксперт.

Наконец, безразличие и некомпетентность Трампа — ведь не стоит забывать, этот человек не мог высидеть до конца ежедневного брифинга — позволили на его фоне блистать кадровым профессионалам и конгрессу. Когда президент попытался упразднить важные программы по обмену, благодаря которым в США приезжали иностранцы, конгресс лишь пожал плечами и отобрал деньги назад. Когда же Трамп попытался шантажировать президента Украины, чтобы тот открыл политически мотивированное расследование, американцам об этом сообщили именно патриоты из числа госслужащих и военных. «Безумный король сделал худшее, на что был способен, но и лучшие американцы проявили себя с самой лучшей стороны», — подытоживает Мелинда Харинг.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.