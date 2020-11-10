Корреспондент: в Киеве намерены принудительно отселять граждан «страны-агрессора»

На сайте украинского парламента был зарегистрирован законопроект, в котором правительство Украины инициирует введение принудительного отселения граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины. Как пишет «Корреспондент», документ определяет полномочия и задачи государственных органов по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период в соответствии с требованиями Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.

Правительство Украины инициирует введение принудительного отселения граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины. Как пишет «Корреспондент», соответствующий законопроект кабинета минстров был зарегистрирован на сайте парламента.

Документ определяет полномочия и задачи государственных органов по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период в соответствии с требованиями Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.

«Под интернированными лицами следует понимать лиц, подвергнутых интернированию (принудительному поселению в определённых местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, находящихся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины)», — указано в тексте документа.

Этот проект возлагает задачи по обеспечению сбора, сопровождения, охраны и содержания военнопленных на генеральный штаб вооружённых сил Украины.

Аналогичные полномочия в отношении интернированных лиц при этом возлагаются на центральные органы исполнительной власти, отдельные правоохранительные органы, местные государственные администрации.

Служба безопасности Украины в соответствии со своими основными задачами обязана во время особого периода выявлять на территории Украины граждан государства-агрессора, которые представляют угрозу национальной безопасности государства, и сообщать о них генштабу ВСУ. Последний должен принять решение об интернировании таких лиц с учётом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности, говорится в документе.

Обжалование решения интернированное лицо осуществляет в порядке, предусмотренном законодательством. Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования.

Согласно документу, Украинская железная дорога в особый период обеспечивает перевозки железнодорожным транспортом военнопленных и интернированных лиц.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, которые были интернированы, не несут административной ответственности за нарушение установленного срока пребывания в стране на время их интернирования.