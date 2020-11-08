Le Figaro: французские гимнасты не поедут в Турцию на чемпионат Европы
Французская федерация гимнастики приняла решение отказаться от участия в континентальном первенстве, которое должно было пройти в Турции в декабре, пишет Le Figaro. Причиной тому стали соображения безопасности в связи с эпидемией Covid-19, а также геополитическая напряжённость между Францией и Турцией.
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