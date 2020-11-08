Le Figaro: французские гимнасты не поедут в Турцию на чемпионат Европы

Французская федерация гимнастики заявила, что её спортсмены не поедут на чемпионат Европы, который должен состояться с 9 по 20 декабря в Турции, пишет Le Figaro. Причиной тому стала пандемия Covid-19, а также геополитическая напряжённость между Францией и Турцией. Впрочем, Франция не одна приняла такое решение, так что проведение соревнований под угрозой.

Французская федерация гимнастики приняла решение отказаться от участия в континентальном первенстве, которое должно было пройти в Турции в декабре, пишет Le Figaro. Причиной тому стали соображения безопасности в связи с эпидемией Covid-19, а также геополитическая напряжённость между Францией и Турцией.

«Учитывая, что мы не в состоянии гарантировать полностью безопасность французской делегации, нам показалось, что будет правильнее отказаться», — заявили в федерации, имея в виду соревнования, намеченные на 9-20 декабря.

Между Францией и Турцией нарастает противостояние по ряду международных вопросов, последний эпизод был связан с тем, что президент Франции встал на защиту права изображать карикатуры на пророка Мухаммеда, а лидер Турции призвал в ответ к бойкоту французских товаров.

При этом такое решение будет иметь последствия для спортсменов в перспективе Олимпийских игр в Токио, запланированных на 2021 год. Чемпионаты Европы считаются первой ступенью подготовки к Олимпиаде. И их отмена влечёт за собой изменения в общем календаре. Дело в том, что от участия в турецком этапе отказались также Россия, Швеция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания, обосновав это решение исключительно санитарными доводами, пишет Le Figaro.