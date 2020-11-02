«Вести» выяснили, почему бесполезно поддерживать украинское патриотическое кино

Для поддержки украинского кино Министерство культуры Украины выделило почти $3,5 млн на проведение презентаций патриотических сериалов. Однако, как пишут «Вести», в истории Украины пока нет каких-либо ярких исторических событий, способных поднять дух патриотизма, кроме двух побед на Евровидении, поэтому с большой вероятностью данные деньги, выделенные из фонда по борьбе с COVID-19, просто будут выброшены на ветер.

Кабинет министров Украины принял решение поддержать украинское кино и выделил почти $3,5 млн на проведение презентаций патриотических сериалов Министерством культуры Украины. Об этом сообщил глава этого ведомства Александр Ткаченко. Однако, как пишут «Вести», мажорный тон его сообщения вызвал недовольство общественности, причём по разным причинам.

Первое, что вызвало недовольство общественности, — деньги были выделены из фонда по борьбе с COVID-19. У Ткаченко быстро нашлось объяснение. На своей странице в Facebook он прокомментировал: «Это деньги на поддержку сферы культуры, предусмотренные кабинетом министров Украины для помощи сфере культуры, пострадавшей во время коронавирусного кризиса».

Второе, что возмутило людей, — деньги будут направлены на съёмки именно патриотического кино. И тут уже объяснения Ткаченко о том, что нужно помочь погибающей, простаивающей индустрии, а также упростить работу телевидения, мало кого удовлетворили.

В основном многие говорят о том, что очередной полнометражный фильм, который получил господдержку, проходя презентацию в категории «кино патриотической направленности», не окупил себя в украинском прокате, то есть не привлёк внимание массового зрителя. Даже широко разрекламированные в своё время «Круты 1918» или «Киборги» провалились.

Как отмечает издание, за последние несколько лет в украинском кино обозначилось несколько направлений условно патриотических фильмов. Первое — фильмы о войне в Донбассе. Три картины на эту тему принесли Украине победы на международных кинофестивалях: «Донбасс» Сергея Лозницы выиграл в номинации «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а фильмы Валентина Васяновича «Атлантида» и Натальи Ворожбит «Плохие дороги» победили в Венеции.

При этом «Донбасс» и «Атлантида», которые зрители уже видели, вызвали в том числе и негативную реакцию у многих украинцев. Главная причина недовольства в том, что Донбасс и его жители показаны с нелицеприятной стороны. В обоих случаях возникает эмоциональное желание откреститься от этой территории. «Плохие дороги», судя по пьесе, тоже вызовут шквал критики у массового зрителя.

Ещё одно направление патриотического кино, которое универсально для всего мира, — фильмы-биографии. Однако на Украине в этом направлении пока ничего, что вызвало бы бурный интерес у публики, до сих пор не сняли. За последние несколько лет появились фильмы о Семёне Петлюре, Сергее Параджанове, Василе Стусе и Тарасе Шевченко. Но картины не только провалились, но и вызвали отрицательную реакцию как у массового зрителя, так и у критиков, которые обычно дают полярно противоположную оценку. Одной из причин, из-за которых люди не идут на байопики, является то, что некоторые персоны уже забыты массовым зрителем, а другие — вызывают устойчивое отторжение.

Еще одна «опора» патриотизма — знаковые исторические события. Однако, пишет автор статьи, к сожалению, Украину в мире пока массово знают только благодаря Чернобылю. Экранизаций историй об этой катастрофе было несколько, но успешных настолько, чтобы украинцы не могли оторваться от своих экранов, не было. Однако в 2019 году за нас это сделали британцы. Сериал «Чернобыль» за прошедший с момента премьеры год продолжает собирать кинопремии и награды разных фестивалей.

«Получается, в истории Украины пока нет каких-либо ярких исторических событий, способных поднять дух патриотизма. Хоть снимай фильм о двух победах украинских певиц на Евровидении. Так что страницу исторической памяти в кино пока лучше закрыть. В итоге получается, что патриотическое кино — это блеф режиссёров и чиновников. Первые называют свои проекты «патриотическими», чтобы улучшить шансы на получение господдержки. Другие — имитируют бурную деятельность, которая в итоге ни к чему не приводит, кроме денежных растрат», — заключает автор материала.