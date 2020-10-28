Mainchi Shimbun: только полный отказ от ядерного оружия обезопасит мир от его применения

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года: он сделает нелегальным сам факт наличия у страны ядерных вооружений, пишет Mainchi Shimbun. К договору не присоединились ядерные державы: по мнению издания, это неверно, поскольку ядерное сдерживание не может с полной гарантией предотвратить ядерный конфликт, способный начаться из-за недопонимания или из-за простого сбоя.

Договор о запрещении ядерного оружия (TPNW), запрещающий разработку, использование и даже угрозы подобным оружием, вступит в силу 22 января 2021 года, пишет Mainchi Shimbun. Договор был ратифицирован 50 государствами.

Издание напоминает, что TPNW был принят в 2017 году, с одобрения 122 стран ООН. Однако отказ от ядерных вооружений не будет быстрым, поскольку к договору не присоединилась ни одна ядерная держава, отмечает Mainchi Shimbun.

При этом, когда договор вступит в силу, он станет первой международной нормой, делающей нелегальным сам факт наличия ядерного оружия, подчёркивает Mainchi Shimbun. Таким образом, договор будет подталкивать ядерные державы к разоружению.

Токио пока не присоединился к договору, отмечает издание. Как государство, находящееся под защитой «ядерного зонтика» США, Япония назвала TPNW нереалистичным и непрактичным в условиях неучастия ядерных держав.

Ядерное сдерживание не является концепцией, решающей все проблемы, считает Mainchi Shimbun. Ядерная война может начаться из-за недопонимания на государственном уровне или даже из-за сбоя в системе. В случае ядерного конфликта непоправимый ущерб получат не только враждующие стороны, но и весь остальной мир. Именно поэтому ядерные державы должны сменить свою стратегию времён холодной войны, когда противоборствующие стороны накапливали ядерное оружие, тем самым обеспечивая взаимное сдерживание.

Как пишет издание, японское правительство продвигает идею сокращения ядерных арсеналов посредством соответствующих договоров. Действительно, США и Россия заметно сократили объём своих ядерных вооружений. Однако за последние три года Вашингтон вышел из ДРСМД и соревнуется с Китаем в области модернизации ядерного оружия.

Кроме того, США, очевидно, оказывали давление на небольшие страны в вопросе ратификации TPNW. Что же касается Японии, то она отвернулась от этого договора, однако её собственная стратегия отказа от ядерных вооружений зашла в тупик. Именно поэтому японской стороне необходимо будет принять участие в конференции стран TPNW, которая состоится спустя год после ратификации договора. Как пишет Mainchi Shimbun, Япония снова должна осознать свою ответственность за ядерное разоружение как единственная страна, против которой было использовано ядерное оружие.