NTD: учёные надеются на полынь в борьбе против коронавируса

Научные исследования, посвящённые потенциалу полыни при лечении COVID-19, заметно подстегнули интерес к этому растению. И хотя клинически полынь ещё не испытывали, многие уже готовы испробовать её действие на себе, передаёт NTD. По словам представителей ведущей фармацевтической компании в Боснии и Герцеговине, с весны этого года спрос на продукты, которые помогают укрепить иммунитет, уже вырос на 83%.
Босниец Петар Михич собирает полынь. Раньше дела с этим бизнесом шли не очень хорошо: иногда урожай приходилось раздавать или даже уничтожать, поскольку спрос на эту траву был невелик.
Но сейчас перед ним большие перспективы, а телефон не перестаёт звонить. Всё началось после того, как немецкие учёные обнаружили потенциал полыни в борьбе с коронавирусом.
ПЕТАР МИХИЧ, травник: В последние несколько месяцев спрос на полынь увеличился. Это произошло после того, как институты в Германии начали исследовать полынь в отношении того, как она связана с COVID-19.
Институт имени Макса Планка в Потсдаме в мае провёл исследование, которое показало, что экстракты этого растения могут помочь в лечении COVID-19.
ПИТЕР ЗИБЕРГЕР, директор Института имени Макса Планка: Идея в том, чтобы использовать вещества, полученные из полыни, для предотвращения репликации вируса и уменьшения тяжести заболевания. То есть можно ослабить ход изнурительной болезни, которая может быть смертельной.
И хотя клинически полынь ещё не испытывали, многие уже готовы попробовать действие этого растения на себе. Ведущая в Боснии и Герцеговине фармацевтическая компания, которая занимается производством лекарственных трав, уже планирует массово выпускать продукцию, в составе которой есть полынь.
СЕЙЛА МЕХИЧ, директор по развитию фармакомпании: Мы будем производить чай из сладкой полыни. А также водные и спиртовые экстракты этого растения, которое на сегодняшний день показало хороший результат в лечении COVID-19.
САНИН КОТЛИЦА, директор фармакомпании: Обычно рост продаж у нас составляет десять процентов. Но сейчас, в связи с эпидемией COVID-19 в марте, спрос на продукты, которые помогают укрепить иммунитет, вырос на 83 процента!
Исследуют эффективность полыни в лечении COVID-19 и учёные в Мексике. Они обещают представить результаты в течение двух-трёх месяцев.
Известно, что в традиционной китайской медицине полынь используется при лечении раковых заболеваний, респираторных инфекций и малярии. При этом в Африке настойку полыни применяют при малярии и лихорадке Эбола.
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