Die Welt: Россия и Европа платят высокую цену за санкции

Европа приняла новые антироссийские санкции из-за отравления российского блогера Алексея Навального, но есть причины сомневаться в их эффективности, пишет Die Welt. Ведь с 2014 года Россия демонстрирует устойчивость к штрафным мерам. При этом высокую цену приходится платить обеим сторонам, подчёркивает автор статьи Эдуард Штайнер.

Европейцы всё-таки приняли антироссийские санкции в связи с отравлением российского блогера Алексея Навального, пишет Die Welt. «Но что они дадут?» — задаётся вопросом автор статьи Эдуард Штайнер. Ответ на этот вопрос может дать взгляд в прошлое, а именно в 2014 год, когда ЕС принял штрафные меры против Москвы из-за «аннексии»* Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

На Западе убеждены, что Россия от этих санкций очень сильно пострадала. В Кремле же на них «плевать хотели», утверждая, что они принесли минимальные убытки, да и к тому же стимулировали экономическое развитие страны. Анализ американского издания Bloomberg показал, что в период с 2014-го по 2018 год штрафные меры обошлись России в 6% её ВВП, то есть $200 млрд. И действительно, после 2014 года, когда рост российской экономики составил всего 0,7%, наступила рецессия. В 2016-м наблюдался маленький рост, а в 2018-м он составил 2,5%, но к прежним показателям до 2014-го вернуться не удалось.

Однако ещё до санкций в 2013 году рост снизился на 1,8%, потому что устаревшая, зависимая от продаж нефти экономическая модель себя исчерпала, а новая инвестиционная модель ещё не устоялась. К тому же в 2014-м цены на чёрное золото упали с $115 за баррель до $30, что обесценило рубль почти вдвое. Позже стоимость нефти поднялась до $70, но до прежнего уровня не восстановилась. В связи с этим многие эксперты видят главную причину стагнации российской экономики как раз в падении цен на чёрное золото.

При этом стоит отметить, что из-за санкций высокую цену пришлось заплатить обеим сторонам, ведь Россия приняла ответные штрафные меры, практически остановив импорт сельскохозяйственной продукции с Запада. Негативные последствия для западной экономики были хуже, чем от санкций, принятых для ограничения экспорта так называемой продукции двойного назначения, отмечают эксперты. Из-за эмбарго к 2016 году объём двусторонней торговли между ЕС и Россией сократился на 43% и составил $183 млрд. Потом в 2019-м медленно восстановился до показателя в $232 млрд.

Для российского сельскохозяйственного сектора это действительно стало стимулом для развития. Необходимо было компенсировать недостающий импорт. Однако из-за отсутствия конкуренции выпускаемая продукция зачастую была дорогой и низкого качества. Российский народ отнёсся к этому терпеливо. Впрочем, сокращение реальных доходов граждане не смогли проигнорировать. Из-за этого они потеряли интерес к внешнеполитической вражде с Западом и больше сосредоточились на внутриполитических проблемах.

По данным социологического института «Левада-Центр», в начале 2020 года 42% россиян заявили, что относятся с симпатией к США, а 49% — к ЕС. В 2018-м показатели были 25% и 32% соответственно. К тому же 67% респондентов выступили за партнёрские отношения с Западом, а 11% — даже за дружеские. Только 16% назвали европейцев и американцев противниками. Другими словам, теперь у Кремля не получается воздействовать на россиян антизападной риторикой. Люди устали от внешнеполитической конфронтации, пишет издание.

При этом в экономическом плане Запад смог добиться немного другого, продолжает Штайнер. Да, российская экономика продемонстрировала устойчивость к штрафным мерам, отправив курс рубля в свободное плавание, обезопасив бюджет от колебаний цен на нефть, восстановив валютные резервы, а также рефинансировав внешние долги банков. Но санкции замедлили экономическое развитие страны, из-за чего отрыв от технологически развитых стран увеличился. Да и партнёрские отношения с Китаем не сложились, потому что Пекину не нужны партнёры. Те же, кто смог извлечь выгоду от санкций, это такие страны, как Швейцария или Турция, которые не присоединились к штрафным мерам, заключает Die Welt.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

