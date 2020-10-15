Polskie Radio: Лавров угрожает ЕС разрывом — но это всего лишь слова

Собеседники Polskie Radio не увидели реальной угрозы за словами российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который предостерёг лидеров Евросоюза от неуважительного тона в отношении России. По их мнению, европейские партнёры удержат Москву от разрыва отношений, и диалог продолжится.

«Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой», — заявил во вторник на дискуссионной площадке «Валдай» глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии добавил, что, возможно, России пора перестать ориентироваться на партнёров по ЕС и оглядываться на их оценки, сообщает Polskie Radio.

«Это демонстрация масштаба российского недовольства. Россия в действительности не уважает Европейский союз в качестве наднациональной структуры, мы не говорим о лидерах ведущих стран. Однако я считаю, что это слова, брошенные на ветер. Ведь не представляется возможным, чтобы она прекратила общение с самыми главными странами — членами ЕС. Державы нашего континента, безусловно, станут объектом интенсивных действий со стороны российской дипломатии», — сказал в эфире радиостанции польский политолог, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.

В свою очередь бывший посол Польши на Украине Ян Пекло обратил внимание на голоса, раздающиеся из Берлина, особенно на призыв главы немецкой дипломатии Хайко Масса к сохранению диалога с Россией. Более того, в ходе визита в Прибалтику президент Эммануэль Макрон выразился в похожем тоне.

«Лавров сказал то, что сказал, но нет особых причин для беспокойства, потому что у него есть союзники в ЕС, которые захотят сохранить так называемый диалог с Россией. Проблема, однако, состоит в том, что диалог основывается на разговоре равных партнёров, в то время как Россия понимает это несколько иначе: что Москве должны уступать в отношении всех её планов и требований», — объяснил экс-посол.