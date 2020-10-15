Polskie Radio: Лавров угрожает ЕС разрывом — но это всего лишь слова
«Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой», — заявил во вторник на дискуссионной площадке «Валдай» глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии добавил, что, возможно, России пора перестать ориентироваться на партнёров по ЕС и оглядываться на их оценки, сообщает Polskie Radio.
«Это демонстрация масштаба российского недовольства. Россия в действительности не уважает Европейский союз в качестве наднациональной структуры, мы не говорим о лидерах ведущих стран. Однако я считаю, что это слова, брошенные на ветер. Ведь не представляется возможным, чтобы она прекратила общение с самыми главными странами — членами ЕС. Державы нашего континента, безусловно, станут объектом интенсивных действий со стороны российской дипломатии», — сказал в эфире радиостанции польский политолог, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.
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