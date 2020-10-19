Sun: угрожал жизням миллионов — британский офицер пытался управлять подлодкой с ядерным оружием «навеселе»

На снискавшем себе дурную репутацию подводном крейсере Британского ВМФ Vigilant случился очередной скандал. Находившийся в изрядном подпитии капитан-лейтенант судна Лен Лоу хотел взять на себя руководство 16 ядерными ракетами, «способными убить 60 миллионов человек», сообщает The Sun.

На подводной лодке Королевского флота Vigilant («Бдительный»), которая обеспечивает защиту Великобритании от ядерного удара, случился конфуз. Капитан-лейтенант Лен Лоу, отвечающий за вооружение судна, явился на службу «вдрызг пьяным», пишет The Sun.

Лоу встревожил членов экипажа, когда попытался взять на себя руководство 16 ядерными ракетами Trident, «способными убить 60 миллионов человек». По информации издания, офицер был навеселе и держал в руках пакет с жареной курицей.

«Он был не в том состоянии, чтобы отвечать за ядерное оружие, — рассказал The Sun источник. — Человек, которого он сменял, понял, что с ним что-то серьёзно не так. У него не было другого выбора, кроме как предупредить начальство».

Во время инцидента субмарина находилась на базе ВМС США Kings Bay в округе Камден, штат Джорджия. Экипаж готовился выгрузить ракеты, каждая весом 60 тонн, когда на судне появился капитан-лейтенант Лоу.

Его главной обязанностью как ответственного за инженерно-техническое обеспечение вооружения был присмотр за ракетами. Каждая из них несёт по три ядерные боеголовки, «по мощности сравнимые с 30 бомбами, сброшенными на Хиросиму», утверждает The Sun.

«Я совершенно в шоке от этой истории, — признался в интервью изданию бывший подводник. — Он полностью игнорировал свои обязанности. Нетрудно представить худший вариант развития ситуации».

После случившегося 40-летнего Лоу с позором отправили назад в Шотландию, где обычно базируется судно. В отношении офицера началось расследование.

Это уже не первый скандал, который разразился вокруг этого подводного крейсера, получившего прозвище корабль Её величества «Секс и Кокаин». Предыдущего капитана и первого помощника отстранили от должности из-за того, что они спали с младшими офицерами-женщинами. Кроме того, девять членов экипажа были уволены после употребления наркотиков.

На этом череда неприятностей, сопровождавшая судно стоимостью £3 млрд, не закончилась. На прошлой неделе стало известно, что у четверти экипажа Vigilant подтвердился положительный результат на коронавирус после того, как моряки нарушили карантин и устроили попойку в прибрежном городе, обращает внимание The Sun.