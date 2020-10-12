France 24: встречу с оппозицией в тюрьме критики Лукашенко сочли признаком слабости

Александр Лукашенко приехал в минскую тюрьму, чтобы встретиться с оппозиционерами, но его критики сочли это признаком слабости режима. При этом в Белоруссии уже два месяца проходят протесты, и в это воскресенье их снова жёстко подавили, передаёт France 24.

Протестующих разгоняют светошумовыми гранатами, а затем силам правопорядка их отлавливают. На этом бульваре в центре Минска их пытаются задержать как полиция, так и люди в масках. Как только они падают, некоторых из них жестоко избивают. По данным правозащитной неправительственной организации «Весна», несколько десятков человек были задержаны ещё до начала демонстраций.

Каждое воскресенье с начала августа десятки тысяч белорусов выходят на улицы, чтобы выступить против переизбрания президента Александра Лукашенко, на котором лежат обвинения в массовых подтасовках на выборах.

Под давлением народа на улице глава государства пытается сделать что-то для прикрытия. В субботу Александр Лукашенко отправился в минскую тюрьму, чтобы встретиться там с политическими оппозиционерами.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Я пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и всё общество в том, что на проблему надо смотреть шире.

По мнению критиков белорусского президента, эта встреча — первый признак слабости. Ведь до этого момента Александр Лукашенко отказывался от какого-либо общения с оппозицией.

Уже два месяца это беспрецедентное для Белоруссии протестное движение сталкивается с жестоким подавлением. Сотни протестующих, политических оппозиционеров и журналистов уже были задержаны.



Дата выхода в эфир 11 октября 2020 года.