Hill: врач Трампа заявил — президент более не опасен для окружающих

Президент США Дональд Трамп более не представляет опасности в плане передачи COVID-19 окружающим, пишет The Hill со ссылкой на его лечащего врача Шона Конли.



Однако, как отмечает издание, в Белом доме так и не подтвердили, дал ли тест главы государства отрицательный результат.

«Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC для безопасного прекращения изоляции, взятая этим утром ПЦР-проба на COVID показала, что, согласно признанным в настоящее время стандартам, он больше не несёт риска передачи болезни другим лицам», — написал Конли в служебной записке, опубликованной на сайте администрации президента.



Белый дом при этом до сих пор не уточнил, когда Трамп последний раз сдавал отрицательный тест на COVID-19. По мнению издания, служебная записка Конли служит некоторым прикрытием для главы государства в том самое время, когда он возобновляет участие в общественных мероприятиях и общение со своими сторонниками.



Конли также написал, что у Трампа «не было высокой температуры более 24 часов, и все симптомы улучшились». Всё это вызывает дополнительные вопросы: например, когда у Трампа в последний раз была высокая температура. Ведь в предыдущих служебных записках Конли, опубликованных ранее на этой неделе, говорилось, что у Трампа не было высокой температуры в течение нескольких дней подряд.



По словам врача, диагностические тесты показали, что «доказательств активного размножения вируса больше нет».



«Поскольку он возвращается к активному графику, то я в дальнейшем продолжу наблюдать за ним с медицинской точки зрения», — добавил Конли.

Первое мероприятие, в котором президент принял личное участие, прошло в субботу, когда он с балкона выступил перед сотнями своих сторонников, собравшихся на Южной лужайке Белого дома.



На этом мероприятии, как отмечает The Hill, не соблюдалось социальное дистанцирование, кроме того, далеко не все гости носили маски. Всё это продемонстрировало, насколько мало изменился подход Трампа к вирусу, несмотря на его личную борьбу с этой болезнью, которая унесла жизни более 210 тыс. американцев.