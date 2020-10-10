Washington Post: скрывая проблемы со здоровьем, Трамп ведёт себя, как позднесоветский генсек

Современная Америка имеет определённые сходства с СССР времён его заката, считает историк Джой Ноймайер. В своей статье для The Washington Post она утверждает, что Трамп, подобно Брежневу, Андропову и Черненко, стремится не афишировать своё недомогание и при этом игнорирует давно назревшие проблемы в здравоохранении.

Во время своего сокращённого пребывания в больнице с COVID-19 Дональд Трамп написал в Twitter, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад», его врач объявил, что у президента «всё отлично». Однако столь оптимистичная оценка вызывает сомнение, учитывая неоднократные приступы, вызванные нехваткой кислорода, и интенсивный курс лечения главы Белого дома, пишет в статье для The Washington Post историк России и Восточной Европы, научный сотрудник Института Европейского университета Джой Ноймайер.

По её словам, одержимость, с которой Трамп создаёт видимость хорошего здоровья, перекликается с аналогичной «навязчивой идеей» хворающего руководства позднего СССР. В начале 1980-х советские руководители умирали один за другим, при этом настаивая, что они сами и их страна находятся в идеальном состоянии. Подобно своим коллегам-коммунистам действующий американский лидер имеет склонность к театральности и «предлагает пустую иллюзию жизнеспособности, позволяя усугублять потенциально фатальные проблемы».

Леонид Брежнев возглавлял КПСС с 1964 года, и его здоровье значительно ухудшилось после инсульта 1976 года. По некоторым данным, он также страдал сердечной недостаточностью, пристрастием к успокоительным и снотворным средствам. Кремлёвские врачи изо всех сил пытались поставить генсека на ноги для официальных встреч и выступлений по телевидению, которое транслировало «его невнятную речь и трясущиеся руки миллионам зрителей», отмечает историк.

Согласно её статье, сведения об ухудшающемся состоянии Брежнева не покидали пределов Политбюро, поэтому советские граждане заполняли эти информационные пустоты слухами и шутками, в которых генсек представлялся умирающим, мёртвым или постоянно возрождавшимся. Согласно одному анекдоту, день советского лидера начинался с реанимации и нанесения грима, затем следовал банкет, церемония награждения, а завершилось всё клинической смертью.

По мере того как тело и разум главы СССР разрушались, вокруг него вырос «культ обожания, распалявший его эго». На первых полосах крупных газет появлялись хвалебные оды о «неослабевающей энергии, принципах и дальновидности товарища Брежнева», а на официальных церемониях «дорогого Леонида Ильича» приветствовали продолжительными аплодисментами и поцелуями, обращает внимание Ноймайер.

После смерти Брежнева от сердечного приступа в 1982 году в возрасте 75 лет его сменил Юрий Андропов. Он провёл в должности 15 месяцев и умер от почечной недостаточности в 1984-м в возрасте 69 лет. Следующим кресло генсека занял 72-летний Константин Черненко, который на тот момент уже был серьёзно болен. Оба лидера, как и Брежнев, скрывали от общественности реальное состояние своего здоровья, утверждает публицистка.

В феврале 1985 года Черненко показали по телевидению. В репортаже он узнавал результаты выборов в Верховный Совет в кабинете персикового цвета, который на самом деле был замаскированным коридором его больничной палаты. Партийные чиновники поздравили его со 100-процентной победой. С трудом дышавший политик прочитал короткую речь, в которой похвалил страну за успешное выполнение всех планов. Через месяц, в марте 1985 года, он умер от букета недугов — тяжёлой стадии эмфиземы, сердечной недостаточности и цирроза печени.

«Отрицание болезни и самовосхваление» поздних советских лидеров отчасти отражало их неспособность признать значительное ухудшение здоровья и решить проблемы с медициной. Руководство СССР считало преждевременную смерть прерогативой развращённого капиталистического Запада. Когда в 1970-е годы ожидаемая продолжительность жизни сократилась, показатели смертности просто исчезли из советского дискурса, а прошлые успехи страны продолжали провозглашаться свидетельством её силы, полагает автор статьи.

«У этой тенденции есть тревожная параллель с нынешним затруднительным положением Америки и попытками Трампа скрыть свою борьбу с COVID-19, — рассуждает Ноймайер. — Хотя здоровье Трампа неотступно фиксируется СМИ и Белым домом, подробности его состояния остаются неясными».

Вместо данных о результатах его анализов и состоянии лёгких общество получило «политический театр абсурда, обычный для советских лидеров». В собственном спектакле преодолеваемой немощи Трамп подписал чистый лист бумаги в конференц-зале военно-медицинского центра Уолтера Рида, чтобы доказать, что, по словам его дочери Иванки, «ничто не может помешать ему работать на американский народ. БЕЗ УСТАЛИ!»

На взгляд Ноймайер, как и в Советском Союзе, сокрытие руководством болезни и демонстрация активности связаны с «неспособностью государства улучшить здоровье собственного народа». Несмотря на то что США тратят на здравоохранение больше, чем любая другая страна в мире, ожидаемая продолжительность жизни в Америке продолжает падать не первый год, в основном из-за увеличения «смертей от отчаяния», включая самоубийства. Причём речь идёт в основном о регионах, которые поддерживают Трампа.

Вместо решений Трамп предлагает пустые обещания национального оздоровления. Они маскируют неспособность его администрации справиться с социальными и экономическими кризисами, которые привели к сокращению продолжительности жизни и сделали вспышку коронавируса особенно смертоносной. Президент изображает COVID-19 иностранной чумой, чтобы оправдать свою ксенофобскую политику, одновременно призывая штаты вновь открыть свою экономику и пытаясь отменить Закон о доступном медицинском обслуживании, утверждает историк.

«Вместо того чтобы мобилизовать ресурсы страны на улучшение здоровья населения, Трамп отказался носить маску и призвал американцев не бояться болезни, от которой уже погибло более 210 тысяч их сограждан. В этой реконструкции позднего Советского Союза президент позволяет стране заболевать ещё сильнее, пользуясь льстящей его тщеславию элитной медицинской помощью за счёт налогоплательщиков, которые не могут себе позволить ничего подобного», — возмущается Ноймайер.

«Советский исход этой стратегии не сулит стране ничего хорошего. Позолоченный фасад хорошего здоровья коммунистического руководства был разрушен Михаилом Горбачёвым. В 1986 году он начал масштабную программу реформ, которая обнажила гниение страны и непреднамеренно разрушила саму систему», — подчёркивает историк.

По её мнению, 77-летний Джо Байден, как и Трамп, принадлежит к политическому классу геронтократов, который изо всех сил пытается адаптироваться к изменяющемуся миру. Тем не менее, несмотря на все свои слабости, кандидат от Демократической партии осознаёт серьёзность пандемии и необходимость обеспечения адекватной помощи всем гражданам.

«Пока неизвестно, получит ли Трамп ещё четыре года (президентства. — ИноТВ), чтобы ускорить упадок Америки. С уверенностью можно сказать одно: отрицание болезни даёт мало шансов на выздоровление, а исторический урок остаётся невыученным», — заключает Джой Ноймайер.