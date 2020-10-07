ERR: не сошлись в цене — Эстония отказалась развивать бронетехнику вместе с Финляндией и Латвией

Прошлой зимой Эстония заключила с Финляндией и Латвией договор об общих намерениях, планируя вместе разрабатывать новую платформу для бронетранспортёров. Но затем отказалась присоединиться к соглашению, поскольку стороны не смогли договориться о стоимости. Таллин ждёт для себя льготных условий, сообщает ERR. Вопрос о том, успеют ли эстонские предприятия самостоятельно достичь успехов в развитии бронетранспортёров к 2028 году, когда они потребуются Силам обороны, остаётся открытым.

Прошлой зимой Эстония заключила с Финляндией и Латвией договор об общих намерениях с целью совместно развивать сферу обороны и придумать вариант сотрудничества при разработке подходящей всем платформы для бронетранспортёров. Но эстонским Силам обороны не удалось достичь с финским предприятием Patria соглашения относительно стоимости и участия в проекте эстонской оборонной промышленности.



У Сил обороны Эстонии свыше ста бронетранспортёров Pasi. Они используются для перевозки солдат на передовую, а также в качестве вспомогательной машины при управлении огнём, медицинского и штабного транспортного средства, сообщила «Актуальная камера».



По словам подполковника, старшего штаб-офицера генштаба Сил обороны Тыниса Метьера, эти бронетранспортёры ещё пригодны для боя, но они уже старые — и многие из них сильно пострадали во время зарубежных миссий. Там на них грузили патрульное снаряжение и боеприпасы, и передний мост некоторых машин не выдержал. «В Эстонии и Финляндии они используются более 30 лет. Старые машины означают повышение расходов на содержание и проблемы с поиском запчастей», — пояснил Метьер.



17 декабря прошлого года представители оборонных ведомств Эстонии, Латвии и Финляндии подписали протокол о сотрудничестве в сфере развития платформы для бронетранспортёров. 29 января этого года Латвия и Финляндия подписали с Patria техническое соглашение о запуске программы исследования и развития платформы 6x6. Эстония к этому соглашению не присоединилась.



«Мы не смогли договориться о стоимости деятельности в области науки и развития, целевой цены бронетранспортёра и участия в деятельности эстонской оборонной промышленности», — объяснил руководитель отдела бронетехники Центра оборонных исследований Ивар Янсон. Он заверил, что Эстония будет участвовать в технической части проекта. Если условия будут льготными для Эстонии, не исключено и присоединение к научной деятельности и деятельности по развитию.



Президент предприятия Patria Land Юсси Ярвинен отметил, что участие Эстонии в проекте по-прежнему приветствуется: «Patria готова привлечь к программе эстонские предприятия с целью представить первые заказы уже в 2021 году. Программа открыта для Эстонии и всех других стран, которые пожелают примкнуть к ней на поздней стадии».



«На рынке есть и другие бронетранспортёры, отвечающие нашим требованиям и подходящие нам по цене. В будущем тендере одним из важнейших критериев оценивания для нас, несомненно, станет участие нашей оборонной промышленности», — заявил Янсон.



Пока неясно, смогут ли эстонские предприятия оборонной промышленности достичь успехов в развитии бронетранспортёров к 2028 году, когда они потребуются Силам обороны. Кроме того, новую программу развития в сфере обороны ещё только составляют — и согласно ей, к бронетранспортёрам будут предъявляться новые требования.



Дата публикации 05 октября 2020 года.