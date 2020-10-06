DWN: такого не было с 1930 — нефтедобыча в США достигла рекордно низкой отметки

США поставили новый антирекорд в сфере нефтедобычи, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Число буровых скважин в стране сократилось до показателей 1931 года. Такое «катастрофическое воздействие» на американскую промышленность оказала пандемия коронавируса, а также споры России и Саудовской Аравии по поводу квот на добычу чёрного золота.

Американская нефтяная промышленность сократила объёмы добычи чёрного золота до такой степени, что буровых скважин в стране стало меньше, чем их было в 1931 году, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Сейчас их 11 тыс., а тогда было 11 700. При этом в прошлом году нефтяных вышек было вдвое больше, а именно 22 тыс., а в 2018 — 25 тыс. 2014-й же стал для США рекордным годом с показателем 45 535 скважин.

Но не стоит удивляться происходящему, советует издание. Таким образом американцы подстраиваются к изменениям на нефтяном рынке. С февраля 2020-го ситуация на нём сильно изменилась. К существенному сокращению спроса на чёрное золото привела пандемия коронавируса, а также споры России и Саудовской Аравии по поводу квот на добычу сырья. Именно эти два фактора оказали «катастрофическое воздействие» на американскую нефтяную промышленность. Опрос среди американских компаний показал, что по сравнению с первой половиной 2020-го, во второй половине года объём буровых работ сократился больше чем вдвое.

Впрочем, предприниматели возлагают большие надежды на разработку Пермского нефтегазоносного бассейна в Техасе. По разным оценкам, в нём может находиться от 782 млн до 160 млрд баррелей чёрного золота. При этом в списке стран с самыми богатыми залежами сырья лидирует Саудовская Аравия (267 млрд). На втором месте США (263 млрд). За ними следуют Россия (181 млрд), Канада (158 млрд), Иран (135 млрд), Ирак и Бразилия (по 110 млрд), Венесуэла (72 млрд) и Мексика (68 млрд). Впрочем, стоит принимать во внимание, что речь идёт об очень приблизительных и неточных оценках, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.