BI: Калифорния первой в США рассмотрит вопрос о выплате репараций за рабство

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Клинтон: Трамп — явная и непосредственная угроза национальной безопасности США MSNBC
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Fox News: перекос в экономике грозит тоталитаризмом — история России должна предостеречь американцев Fox News
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Пашинян заявил о четырёх сбитых БПЛА над Арменией
Премьер Армении Никол Пашинян заявил об уничтожении четырёх беспилотников, появившихся в небе над страной.
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«Карабах» вышел в групповой раунд ЛЕ, брестское «Динамо» вылетело
Состоялись матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2020/21.
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Власти Крыма прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за минувшие сутки на территории республики выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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В Удмуртии ожидается сильный туман
Туман ожидается в ночь на 2 октября в Удмуртии. Водителей просят отказаться от поездок на личном автотранспорте.
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В Москве скончались ещё 28 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались ещё 28 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
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Гэтжи: Нурмагомедов собирается сразиться с Сен-Пьером после того, как я побью его
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гэтжи считает, что после их противостояния с действующим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым россиянин будет драться с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером.
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В Санкт-Петербурге провели почти 30 тысяч тестов на COVID-19 за сутки
За минувшие сутки обследование на наличие COVID-19 прошли 29 205 жителей Санкт-Петербурга.
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Гинцбург рассказал, что сделал прививку от COVID-19
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сделал прививку от коронавируса себе и своим сотрудникам.
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В Армении заявили о сбитом беспилотнике в Котайкской области
В Министерстве обороны Армении заявили, что армянские силы ПВО сбили беспилотник в Котайкской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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Щербакова рассказала, с кем могла бы выступить в парном катании
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, с кем бы хотела выступить, если бы решила попробовать свои силы в парном катании.
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Медведь напал на дрессировщика и ребёнка в цирке в Подмосковье
В Реутове медведь напал на дрессировщика и его ребёнка в цирке-шапито на репетиции.
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В школах Подмосковья усилят контроль за здоровьем учеников
Контроль за состоянием здоровья учеников в школах Подмосковья усилят с 5 октября. Детей с температурой выше 37 °С до занятий допускать не будут.
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Главком сухопутными войсками рассказал о переоснащении армии
Главком Сухопутными войсками России Олег Салюков рассказал о новинках вооружения и техники, поступающих в войска.
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«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в стартовом туре баскетбольной Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты петербургского «Зенита» одержали победу над турецким «Анадолу Эфесом».
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МЧС предупреждает о заморозках в Ленинградской области
В Ленинградской области в ночь на 2 октября ожидаются первые заморозки.
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На Ставрополье рассказали о находках археологов
Под Кисловодском археологи нашли большое количество керамической посуды, в том числе фрагменты со штампами мастерских IV—V вв. нашей эры. Артефакты передадут в музей после реставрации.
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Глава Свердловской области потребовал усилить масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от глав муниципалитетов усилить масочный режим. Об этом сообщили в оперштабе региона.
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Глушаков признался, что мог перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, какие варианты продолжения карьеры имел перед подписанием контракта с подмосковным клубом.
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На Ставрополье более 11 тысяч человек вылечились от коронавируса
В Ставропольском крае по состоянию на 1 октября 11 544 человека вылечились от коронавируса с начала пандемии.
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В Приморском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В Приморском крае в силу смягчения режима ограничений ряду учреждений разрешено возобновить работу в очном формате.
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Метеоролог рассказал о ситуации с тайфунами в Приморье
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что сезон тайфунов в Тихом океане ещё продолжается, однако, согласно прогнозам, ни один из них не достигнет территории региона.
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Мусаев: наша команда очень мотивирована перед стартом в ЛЧ
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для краснодарского клуба.
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Египетские и французские ВМС провели совместные учения
Египетские военно-морские силы провели совместные учения с французскими ВМС в Средиземном море.
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Ловрен оценил группу «Зенита» в ЛЧ
Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен оценил результаты жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов — 2020/21.
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Небензя заявил о серьёзных опасениях России из-за конфликта в Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает у России серьёзные опасения, у Москвы особые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции.
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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА оказался сильнее столичного «Спартака».
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Де Вильена: «Краснодар» попал в отличную компанию в группе ЛЧ
Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.
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МИД России напомнил о визовом режиме с Южной Кореей
Министерство иностранных дел России к восстановлению рейсов Москва — Сеул напомнило, что безвизовый режим между двумя странами был приостановлен.
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Семак — о группе «Зенита» в ЛЧ: играть можно со всеми
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своего коллектива.
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Вице-премьер Армении опубликовал данные о потерях ВС Азербайджана
Вице-премьер Армении Тигран Авинян опубликовал инфографику, согласно которой во время конфликта в Нагорном Карабахе погибло 1280 азербайджанских военных, а 2700 получили ранения.
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«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом».
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Рублёв обыграл Давидовича-Фокину и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
В матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису россиянин Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.
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Смородская скептически оценила шансы российских клубов на успешное выступление в ЛЧ
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не особо верит в шансы российских клубов в Лиге чемпионов.
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СМИ: Спецпрокуратура Словении обвинила премьера в коррупции
Специальная прокуратура Словении выдвинула в Окружном суде Любляны обвинение в злоупотреблении служебным положением в отношении премьер-министра страны Янеза Янши.
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Путин поручил проработать вопрос о проведении в России Года Байкала
Российский президент Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.
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Гендиректор «Зенита» признался, что мечтал получить «Барселону» на групповом раунде ЛЧ
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.
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Армения отзывает своего посла из Израиля для консультаций
МИД Армении принял решение отозвать своего посла в Израиле для проведения консультаций в связи с продажей Израилем вооружений Азербайджану.
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Николич: в Лиге чемпионов и должно быть сложно
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.
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США призвали к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе
Соединённые Штаты призывают к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе и к переговорам между властями Азербайджана и Армении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
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В Госдуме оценили расширение Евросоюзом санкций по Крымскому мосту
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT решение ЕС внести в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.
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УЕФА разрешил заполнять стадионы во время футбольных матчей на 30% от вместительности
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) смягчил ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Премьеры России и Казахстана обсудили сотрудничество двух стран
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
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Кудерметова уступила Мартич во втором круге «Ролан Гаррос»
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
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Проценко прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве происходит из-за ряда факторов, в том числе в связи с тем, что люди перестали соблюдать строгую гигиену рук и носить маски. Об этом заявил главврач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.
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«Ахмат» объявил о переходе футболиста «Монпелье» Адуева
Полузащитник французского «Монпелье» Амир Адуев продолжит карьеру в России, подписав контракт с грозненским «Ахматом».
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Собянин назвал сроки крупных поставок в Москву вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что первая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается в столице в конце года.
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Площадь природных пожаров в Воронежской области достигла почти 360 га
Площадь пожаров, которые охватили три района Воронежской области, достигла почти 360 га.
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Левандовски — лучший футболист сезона по версии УЕФА
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Плющенко и Рудковская показали фото с новорождённым сыном
Российская телеведущая, музыкальный продюсер и супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что у них с мужем родился ещё один сын.
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В Совфеде оценили решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение ЕС внести в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.