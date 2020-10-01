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BI: Калифорния первой в США рассмотрит вопрос о выплате репараций за рабство

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, предусматривающий создание целевой группы для изучения вопроса о возможной выплате репараций людям, пострадавшим от рабства и расовой дискриминации, пишет Business Insider. Таким образом, как отмечает издание, этот штат первым в США займётся изучением этой проблемы.
BI: Калифорния первой в США рассмотрит вопрос о выплате репараций за рабство
Reuters
Калифорния стала первым американским штатом, который рассмотрит вопрос о репарациях тем, кто пострадал от рабства и расовой дискриминации, пишет Business Insider.
 
Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал в среду закон, в рамках которого будет создана целевая группа для изучения этого вопроса.
 
«После просмотра дебатов, состоявшихся вчера вечером, подписание этого документа более чем актуально», — подчеркнул Ньюсом, член Демократической партии США.
 
Этот закон призывает к созданию целевой группы из девяти человек для документирования исторических и нынешних последствий порабощения афроамериканцев и для «рекомендации соответствующих средств правовой защиты».
 
Эти рекомендации, включая возможность «полного возмещения ущерба», будут представлены через год в отчёте.
 
Большинство членов целевой группы будет назначено Ньюсомом, а остальные будут выбраны законодательным органом штата Калифорния.
 
Хотя Калифорния официально вошла в союз как «свободный штат» в 1850 году, система рабского труда продолжала существовать на её территории, а газеты открыто рекламировали продажу порабощённых людей, пишет издание со ссылкой на Калифорнийское историческое общество.
 
Кроме того, официальные лица и граждане штата исполняли федеральный закон о беглых рабах, выслеживая чернокожих мужчин и женщин, сбежавших с юга.
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источник
Business Insider США Северная Америка
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