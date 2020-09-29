SRF: никаких кулуарных бесед и разговоров за кофе — пандемия нанесла удар по международной дипломатии

Пандемия коронавируса существенно ограничила дипломатические возможности стран, сообщает SRF. Теперь из-за строгих мер по борьбе с COVID-19 пришлось забыть о конфиденциальных встречах, переговорах тет-а-тет и торгах в кулуарах. А ведь это очень важная часть многосторонних встреч, без которой зачастую не удаётся достичь компромисса, отмечает швейцарский телеканал.

И в заключение поговорим о дипломатии. Как известно, она существует благодаря конфиденциальным встречам, переговорам тет-а-тет и торгу в кулуарах. Из-за коронавируса всё это стало невозможным или же возможным лишь отчасти. Это касается и заседания Совета по правам человека, которое сейчас проходит в Женеве. Члены совета находятся там физически, но всё же многое изменилось. О дипломатии во времена коронавируса нам расскажет Мирьям Матис.

МИРЬЯМ МАТИС, корреспондент SRF: Обычно здесь на заседании Совета по правам человека отбоя нет от делегаций, обсуждающих что-то за кофе и говорящих о важном в неформальной обстановке. Сегодня же всё по-другому. Кафе закрыто, а коммуникация сведена до минимума.

Последствия пандемии коронавируса отчётливо ощущаются и в зале. Это заметно по маскам, обязательным мерам по дистанцированию, а также тому, что меньше дипломатов и неправительственных организаций присутствуют физически.

МИШЛЕН МАКОУ, неправительственная организация по защите прав детей и женщин в Африке: Каждая неправительственная организация получает одну пропускную карточку в зал, и нам разрешают находиться там только в том случае, если мы выступаем. До этого нужно ждать в другом зале и виртуально следить за тем, что происходит на пленарном заседании.

С такими строгими правилами многое становится невозможным. Это ощутил в Женеве и новый постпред Швейцарии при ООН.

ЮРГ ЛАУБЕР, постпред Швейцарии при ООН: Обычно в коридорах проходят маленькие встречи в небольших группах. Сейчас это невозможно. Раньше мы встречались после обеда или вечером. Сейчас же всё это не происходит или же происходит в ограниченном объёме.

Это означает, что работать стало тяжелее?

ЮРГ ЛАУБЕР: Тяжелее всего стало обсуждать деликатные вопросы или темы, где есть большие разногласия. Когда есть возможность встретиться в неформальной обстановке, часто удаётся найти совместные решения. Несмотря на жёсткую позицию, многое зависит от человека. В этом плане работать стало тяжелее.

МИРЬЯМ МАТИС: Такие темы, как эта, касающаяся ситуации в Гонконге, — центральные в Совете по правам человека. Обычно здесь на полях заседаний в Женеве проходят личные встречи.

Теперь же большое количество мероприятий проводятся в виртуальном формате. Преимущество заключается в том, что к ним можно присоединиться из любой точки мира. Но может ли дипломатия работать через интернет без физического контакта?

СЕДРИК ДУПОНТ, профессор Женевского института международных отношений: Трудность виртуального участия заключается в том, что это не то же самое, когда все вместе сидят в одном зале. Это может стать определяющим фактором, ведь люди понимают, что, когда находишься в одном зале, за одним столом или в одном кафе, — это очень важно для многосторонних переговоров.

Пандемия не идёт на пользу многосторонней дипломатии. Но то, что ООН заблокировано во многих вопросах, связано главным образом с геополитической ситуацией, в которой преобладает конфронтация, а не компромисс.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2020 года.