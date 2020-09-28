WPost: США пригрозили Ираку «уйти, хлопнув дверью»

Госдеп США уведомил власти Ирака о том, что закроет своё посольство в Багдаде, если иракские власти в ближайшее время не совладают с нападениями, которые с некоторых пор регулярно организуют местные ополчения против сил американской коалиции и сотрудничающих с ними иракцев, сообщает The Washington Post. По данным издания, серьёзность этой угрозы пока не ясна, однако уже сейчас очевидно, что подобный шаг не принесёт Ираку ничего хорошего.

Вашингтон сообщил иракскому правительству и его дипломатическим партнёрам, что в случае, если Ирак не сможет прекратить нападения на «персонал, связанный с американским присутствием в стране», посольство США в Багдаде будет закрыто, сообщает The Washington Post. Как сообщил изданию осведомлённый источник, о соответствующих планах премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми уведомил в субботу вечером госсекретарь США Майк Помпео; кроме того, два западных чиновника, работающие в Багдаде, поведали в The Washington Post, что их дипломатические миссии также были проинформированы о намерениях американцев.

Как отмечает корреспондент The Washington Post, на момент написания материала информации о том, принял ли Вашингтон окончательное решение о возможном закрытии посольства и что может побудить администрацию Дональда Трампа отказаться от подобного шага, ещё не предоставлялось. Вместе с тем, как сообщил журналисту осведомлённый дипломат, если планы всё же будут реализованы, процесс закрытия посольства должен будет занять 90 дней, что даст американским властям достаточный запас времени, чтобы отказаться от своего шага в случае необходимости.

Официальный представитель Госдепа, с которой связались журналисты The Washington Post, комментировать «конфиденциальное дипломатическое общение» господина Помпео с иностранными лидерами отказалась, однако подчеркнула, что американская сторона недовольна тем, что их «посольство обстреливают ракетами группировки, спонсируемые Ираном». Она заявила: «Подобные нападения представляют опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, соседствующих с нами дипломатических миссий и жителей бывшей Международной зоны и близлежащих кварталов».

После того как Дональд Трамп дал приказ устранить иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в январе в Багдаде, в Ираке началась настоящая «огненная буря»: местные законодатели стали озвучивать призывы к выдворению из страны американских войск, а ополчения, пользующиеся поддержкой Ирана, организовали целую серию нападений на посольство Вашингтона и базы иракских вооружённых сил, где размещаются силы возглавляемой США коалиции, обстреливая эти объекты ракетами и маломощными бомбами, напоминает журналист The Washington Post.

По данным газеты, в нынешнем году в результате ракетных ударов, приписываемых ополченцам, погибли два американских военнослужащих, один гражданин Великобритании и ещё несколько сотрудников иракских сил правопорядка. Кроме того, ряд атак с применением маломощных взрывных устройств был организован против «конвоев, связанных с коалицией под руководством США»: в частности, в этом месяце одно подобное устройство было заложено на пути следования конвоя, выехавшего из британского посольства в Багдаде. Как подчёркивает обозреватель The Washington Post, это указывает на то, что кампания ополченцев перешла в новую фазу.

За 17 лет, минувших со вторжения в Ирак коалиции стран под руководством Вашингтона, американское посольство в Багдаде успело вырасти в одну из крупнейших дипломатических миссий Америки, отмечает журналист. Откажется ли Вашингтон закрывать его в случае, если премьер-министру Ирака удастся совладать с нападениями, пока не ясно, однако уже сейчас очевидно, что это в любом случае станет для иракского лидера сложной задачей — как поведали The Washington Post иракские чиновники, поддержки аль-Касыми практически не оказывают. Премьер уже попытался нарастить давление на ополченцев, ударив по их источникам финансирования и реструктурировав силовой аппарат Ирака, назначив на высокие должности своих верных союзников, однако ополчения в ответ лишь нарастили интенсивность нападений на дипломатические миссии. Кроме того, как сообщают чиновники силовых структур Ирака, убийство одного из ближайших соратников аль-Касыми Хишама аль-Хашеми также стало делом рук ополченцев.

Решение Вашингтона — которое, как признались журналистам The Washington Post иракские чиновники, застало руководство страны врасплох — было принято несмотря на то, что аль-Касыми в прошлом месяце посетил Вашингтон и его визит положительно оценили обе стороны, назвав его знаком возобновления партнёрства. Как сообщил высокопоставленный член кабинета аль-Касыми, иракский премьер в настоящий момент ведёт переговоры с европейскими партнёрами, добиваясь, чтобы они попытались убедить Вашингтон отказаться от его шага, напирая на то, что он обернётся для страны «негативными последствиями». Дипломаты из трёх европейских посольств в Багдаде, впрочем, сообщили The Washington Post, что их страны останутся в стране даже в том случае, если США её покинут.

Как напоминает обозреватель американского издания, в Багдаде размещается и штаб возглавляемой Вашингтоном коалиции, которая с 2014 года ведёт борьбу против «Исламского государства»* в Ираке и Сирии. Как сообщают чиновники Пентагона, США пока не планируют сворачивать борьбу с антиправительственными силами в Ираке; вместе с тем ранее Центральное командование американских вооружённых сил сообщило, что США к концу сентября сократят свой контингент с 5 до 3 тыс.

По мнению аналитиков, закрытие американского посольства лишь помешает Мустафе аль-Касыми бороться против ополченцев. «Там складывается тенденция к уходу США. Даже если они не станут делать этого сейчас, в итоге это произойдёт, — заявила в беседе с корреспондентом The Washington Post старший аналитик американского аналитического центра «Международная кризисная группа» Лахиб Хигель. — Эти группировки так или иначе восстановятся — они являются элементом политического ландшафта Ирака». «Уйдя из Ирака, хлопнув дверью, США вряд ли чем-то помогут стране», — предупредила эксперт.

А тем временем вооружённые силы Ирака в воскресенье сообщили об очередном нападении — по данным армии, целью ополченцев на этот раз стал иракский конвой, передвигавшийся через провинцию Бабиль. «Мы в ужасе, — прокомментировал ситуацию в интервью The Washington Post сотрудничающий с коалицией гражданин Ирака, который попросил издание не разглашать его имя, чтобы не попасть под удар ополченцев. — Каких заявлений от нас хотят американцы? Что рисковать ради американской миссии своими жизнями — это стоящее дело? Они и платят-то нам не очень много».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.